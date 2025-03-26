Рейтинг@Mail.ru
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:49 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/podderzhka-2007381637.html
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2025
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье
Производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под один процент годовых на развитие предприятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:49:00+03:00
2025-03-26T11:49:00+03:00
новости подмосковья
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007382488_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_3a69240d481738f7868768fd08d70571.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под один процент годовых на развитие предприятия, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Новая мера поддержки в рамках задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" стартовала 25 марта 2025 года. "Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заем по программе "Импортозамещение". Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заем от 50 до 150 миллионов рублей на семь лет под один процент годовых. Данная ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Средства можно будет направить на развитие производства: приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое", — уточнила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В региональной индустрии детских товаров сегодня работает более 150 промышленных предприятий, многие из которых за счет расширения программы "Импортозамещение" стали потенциальными получателями займов ФРП Московской области. Подать заявку на льготный заем и узнать подробнее о программе "Импортозамещения" можно на официальном сайте ФРП МО.
https://ria.ru/20250325/podmoskove-2007276221.html
https://ria.ru/20250325/pechene-2007267222.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007382488_34:0:923:667_1920x0_80_0_0_5ec2477353ea4e0d5ec5b1ac16a01a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье

Подмосковные производители детских товаров могут получить новую поддержку

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиНовая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под один процент годовых на развитие предприятия, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Новая мера поддержки в рамках задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" стартовала 25 марта 2025 года.
Мороженое - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Заводы Подмосковья поставили за рубеж более 599 тонн мороженого за 2 месяца
25 марта, 18:46
"Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заем по программе "Импортозамещение". Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заем от 50 до 150 миллионов рублей на семь лет под один процент годовых. Данная ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Средства можно будет направить на развитие производства: приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое", — уточнила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Печенье - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году
25 марта, 18:14
В региональной индустрии детских товаров сегодня работает более 150 промышленных предприятий, многие из которых за счет расширения программы "Импортозамещение" стали потенциальными получателями займов ФРП Московской области.
Подать заявку на льготный заем и узнать подробнее о программе "Импортозамещения" можно на официальном сайте ФРП МО.
 
Новости ПодмосковьяПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала