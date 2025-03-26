https://ria.ru/20250326/podderzhka-2007381637.html
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2025
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье
Производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под один процент годовых на развитие предприятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:49:00+03:00
2025-03-26T11:49:00+03:00
2025-03-26T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под один процент годовых на развитие предприятия, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Новая мера поддержки в рамках задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" стартовала 25 марта 2025 года. "Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заем по программе "Импортозамещение". Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заем от 50 до 150 миллионов рублей на семь лет под один процент годовых. Данная ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Средства можно будет направить на развитие производства: приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое", — уточнила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В региональной индустрии детских товаров сегодня работает более 150 промышленных предприятий, многие из которых за счет расширения программы "Импортозамещение" стали потенциальными получателями займов ФРП Московской области. Подать заявку на льготный заем и узнать подробнее о программе "Импортозамещения" можно на официальном сайте ФРП МО.
https://ria.ru/20250325/podmoskove-2007276221.html
https://ria.ru/20250325/pechene-2007267222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Новая поддержка для производителей детских товаров заработала в Подмосковье
Подмосковные производители детских товаров могут получить новую поддержку
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под один процент годовых на развитие предприятия, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Новая мера поддержки в рамках задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" стартовала 25 марта 2025 года.
"Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заем по программе "Импортозамещение". Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заем от 50 до 150 миллионов рублей на семь лет под один процент годовых. Данная ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Средства можно будет направить на развитие производства: приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое", — уточнила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
В региональной индустрии детских товаров сегодня работает более 150 промышленных предприятий, многие из которых за счет расширения программы "Импортозамещение" стали потенциальными получателями займов ФРП Московской области.
Подать заявку на льготный заем и узнать подробнее о программе "Импортозамещения" можно на официальном сайте ФРП МО.