https://ria.ru/20250326/peskov-2007412195.html
Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины
Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины - РИА Новости, 26.03.2025
Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины
Мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины должен безусловно соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:52:00+03:00
2025-03-26T12:52:00+03:00
2025-03-26T12:53:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины должен безусловно соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы все-таки считаем, что этот мораторий (на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) должен соблюдаться, безусловно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250325/obekty-2007307820.html
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россия, украина, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), безопасность
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Безопасность
Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины
Песков призвал соблюдать мораторий на удары по энергосистеме России и Украины