https://ria.ru/20250326/peskov-2007412195.html

Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины

Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины - РИА Новости, 26.03.2025

Песков высказался о моратории на удары по энергосистеме России и Украины

Мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины должен безусловно соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мораторий на удары по энергосистеме РФ и Украины должен безусловно соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы все-таки считаем, что этот мораторий (на удары по энергосистеме РФ и Украины - ред.) должен соблюдаться, безусловно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250325/obekty-2007307820.html

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россия, украина, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), безопасность