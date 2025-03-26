https://ria.ru/20250326/perevooruzhenie-2007343854.html

"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы

"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы - РИА Новости, 26.03.2025

"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы

План перевооружения Европы имеет критический изъян, из-за которого он обречен на провал, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:27:00+03:00

2025-03-26T06:27:00+03:00

2025-03-26T10:37:00+03:00

европа

украина

александр меркурис

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. План перевооружения Европы имеет критический изъян, из-за которого он обречен на провал, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается. Эти деньги просто исчезнут в разных проектах или долговых выплатах <…>. Просто повторится история с фондом восстановления от последствий эпидемии COVID-19. Деньги фонда выделялись куда угодно, но не на восстановление", — сказал он.Аналитик отмечает, что никто в Европе не видит критическую проблему: необходимая для перевооружения промышленная база попросту отсутствует.Европейская комиссия ранее представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов государств ЕС. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для этих стран, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006972960.html

https://ria.ru/20250324/es-2007059996.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, украина, александр меркурис, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия