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"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы - РИА Новости, 26.03.2025
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06:27 26.03.2025 (обновлено: 10:37 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/perevooruzhenie-2007343854.html
"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы
"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы - РИА Новости, 26.03.2025
"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы
План перевооружения Европы имеет критический изъян, из-за которого он обречен на провал, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:27:00+03:00
2025-03-26T10:37:00+03:00
европа
украина
александр меркурис
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. План перевооружения Европы имеет критический изъян, из-за которого он обречен на провал, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается. Эти деньги просто исчезнут в разных проектах или долговых выплатах &lt;…&gt;. Просто повторится история с фондом восстановления от последствий эпидемии COVID-19. Деньги фонда выделялись куда угодно, но не на восстановление", — сказал он.Аналитик отмечает, что никто в Европе не видит критическую проблему: необходимая для перевооружения промышленная база попросту отсутствует.Европейская комиссия ранее представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов государств ЕС. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для этих стран, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006972960.html
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европа, украина, александр меркурис, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Европа, Украина, Александр Меркурис, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
"История повторится": в Британии подвели итоги перевооружения Европы

Аналитик Меркурис: перевооружение Европы обречено на провал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. План перевооружения Европы имеет критический изъян, из-за которого он обречен на провал, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается. Эти деньги просто исчезнут в разных проектах или долговых выплатах <…>. Просто повторится история с фондом восстановления от последствий эпидемии COVID-19. Деньги фонда выделялись куда угодно, но не на восстановление", — сказал он.
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Аналитик отмечает, что никто в Европе не видит критическую проблему: необходимая для перевооружения промышленная база попросту отсутствует.
Европейская комиссия ранее представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов государств ЕС. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для этих стран, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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ЕвропаУкраинаАлександр МеркурисУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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