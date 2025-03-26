https://ria.ru/20250326/pentagon-2007321788.html

Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе

Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 26.03.2025

Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе

Альянсы и партнерства США в Индо-Тихоокеанском регионе представляют очень большое значение для Вашингтона, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:04:00+03:00

2025-03-26T00:04:00+03:00

2025-03-26T00:05:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

гавайи

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375785_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_d90abc44e65835f6887ede1637bb1ebb.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Альянсы и партнерства США в Индо-Тихоокеанском регионе представляют очень большое значение для Вашингтона, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Наши альянсы и партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе имеют очень большое значение для Соединенных Штатов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны. По словам Хегсета, США не намерены игнорировать своих союзников и партнеров, однако военные отношения должны иметь смысл для США. "Мы исправим дисбалансы там, где они имеют место", - добавил он.

https://ria.ru/20250321/pentagon-2006428921.html

https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html

сша

вашингтон (штат)

гавайи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), гавайи, пит хегсет, министерство обороны сша