https://ria.ru/20250326/pentagon-2007321788.html
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 26.03.2025
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе
Альянсы и партнерства США в Индо-Тихоокеанском регионе представляют очень большое значение для Вашингтона, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:04:00+03:00
2025-03-26T00:04:00+03:00
2025-03-26T00:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Альянсы и партнерства США в Индо-Тихоокеанском регионе представляют очень большое значение для Вашингтона, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Наши альянсы и партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе имеют очень большое значение для Соединенных Штатов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны. По словам Хегсета, США не намерены игнорировать своих союзников и партнеров, однако военные отношения должны иметь смысл для США. "Мы исправим дисбалансы там, где они имеют место", - добавил он.
https://ria.ru/20250321/pentagon-2006428921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, вашингтон (штат), гавайи, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Гавайи, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе
Шеф Пентагона Хегсет: альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе важны для США