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Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 26.03.2025
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00:04 26.03.2025 (обновлено: 00:05 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/pentagon-2007321788.html
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 26.03.2025
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе
Альянсы и партнерства США в Индо-Тихоокеанском регионе представляют очень большое значение для Вашингтона, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 26.03.2025
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в мире
сша
вашингтон (штат)
гавайи
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Альянсы и партнерства США в Индо-Тихоокеанском регионе представляют очень большое значение для Вашингтона, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Наши альянсы и партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе имеют очень большое значение для Соединенных Штатов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны. По словам Хегсета, США не намерены игнорировать своих союзников и партнеров, однако военные отношения должны иметь смысл для США. "Мы исправим дисбалансы там, где они имеют место", - добавил он.
https://ria.ru/20250321/pentagon-2006428921.html
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сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), гавайи, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Гавайи, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон заявил о важности альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе

Шеф Пентагона Хегсет: альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе важны для США

© AP Photo / Ben CurtisКандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Альянсы и партнерства США в Индо-Тихоокеанском регионе представляют очень большое значение для Вашингтона, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Наши альянсы и партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе имеют очень большое значение для Соединенных Штатов", - заявил он, выступая в штате Гавайи. Трансляцию вело американское министерство обороны.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном
21 марта, 12:38
По словам Хегсета, США не намерены игнорировать своих союзников и партнеров, однако военные отношения должны иметь смысл для США.
"Мы исправим дисбалансы там, где они имеют место", - добавил он.
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
12 февраля, 17:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)ГавайиПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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