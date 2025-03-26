https://ria.ru/20250326/pensiya-2007323168.html

Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии

Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии - РИА Новости, 26.03.2025

Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии

Как вовремя определить ошибки при начислении пенсии и получить недоплаченные суммы, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:15:00+03:00

2025-03-26T03:15:00+03:00

2025-03-26T03:15:00+03:00

общество

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

россия

пенсия

деньги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Как вовремя определить ошибки при начислении пенсии и получить недоплаченные суммы, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Она назвала несколько причин недоначисления пенсии. Первая — наличие неучтенного стажа при определении размера страховой пенсии. Речь идет о периодах, когда работодатель не вносил страховые взносы за работника, но по закону он имел право на получение пенсионных коэффициентов. Это может быть уход за ребенком, прохождение военной службы, временное отстранение от должности и тп.Вторая — появление документов, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд, подтверждающих наличие стажа и доходов до 2002 года. Третья — появление у пенсионера иждивенцев, четвертая — смена региона проживания.Во всех этих случаях за перерасчетом с документами нужно обращаться в региональное отделение СФР, заключила Финогенова.

https://ria.ru/20250325/zapret-2007075877.html

https://ria.ru/20250305/dolgi-2003086185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, россия, пенсия, деньги