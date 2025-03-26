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Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии
Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии - РИА Новости, 26.03.2025
Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии
Как вовремя определить ошибки при начислении пенсии и получить недоплаченные суммы, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T03:15:00+03:00
2025-03-26T03:15:00+03:00
2025-03-26T03:15:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Как вовремя определить ошибки при начислении пенсии и получить недоплаченные суммы, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Она назвала несколько причин недоначисления пенсии. Первая — наличие неучтенного стажа при определении размера страховой пенсии. Речь идет о периодах, когда работодатель не вносил страховые взносы за работника, но по закону он имел право на получение пенсионных коэффициентов. Это может быть уход за ребенком, прохождение военной службы, временное отстранение от должности и тп.Вторая — появление документов, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд, подтверждающих наличие стажа и доходов до 2002 года. Третья — появление у пенсионера иждивенцев, четвертая — смена региона проживания.Во всех этих случаях за перерасчетом с документами нужно обращаться в региональное отделение СФР, заключила Финогенова.
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, россия, пенсия, деньги
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Пенсия, Деньги
Россиянам назвали способ получить потерянную часть пенсии
Профессор Финогенова: потерянную часть пенсии нужно возвращать в отделении СФР