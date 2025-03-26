https://ria.ru/20250326/pensiya-2002584691.html

Перерасчет пенсии в 2025 году: как увеличатся выплаты пенсионерам

Перерасчет пенсии в 2025 году: в каком размере для работающих и неработающих пенсионеров

Перерасчет пенсии в 2025 году: как увеличатся выплаты пенсионерам

Перерасчет пенсии происходит в результате ежегодной индексации пенсионных выплат или с возникновением новых обстоятельств, от которых зависит ее размер. Какая... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:49:00+03:00

2025-03-26T16:49:00+03:00

2025-03-26T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Перерасчет пенсии происходит в результате ежегодной индексации пенсионных выплат или с возникновением новых обстоятельств, от которых зависит ее размер. Какая надбавка к страховой пенсии будет установлена в 2025 году, сколько будут получать работающие и неработающие пенсионеры, на какую сумму увеличена пенсия по инвалидности и по потере кормильца, - в материале РИА НовостиПерерасчет пенсииПо данным Социального фонда России, в текущем году пенсии получат свыше 42 млн россиян. В их числе - 39 млн граждан, имеющих законное право на обеспечение по старости, потере кормильца или по факту присвоения группы инвалидности. Алена Яковлева, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”, кандидат экономических наук, рассказала РИА “Новости” о нюансах перерасчета пенсий в 2025 году.“Правительство увеличило коэффициент и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии на фактический уровень роста потребительских цен. Инфляция оказалась выше прогнозного уровня в 7,3% и составила 9,5% (Постановление № 34 от 23 января 2025 года). В январе пенсии проиндексировали на 7,3%. По факту увеличили суммы выплаты (фиксированная величина) и ИПК с учетом прогнозного значения по инфляции за 2024-й. Стоимость ИПК с 1 января повысилась до 142,76, а фиксированной части к страховой пенсии - до 8 728,73 руб. Ранее суммы составляли 133,05 и 8 134,88 руб. соответственно. Стоимость ИПК после доиндексации достигла 145,69 руб., а фиксированной выплаты к пенсии - 8 907,7 руб.”, - рассказывает эксперт.Также выросли страховая пенсия, по инвалидности и по потере кормильца. Изменения затронули 38,6 млн граждан, в том числе 31,5 млн неработающих лиц пенсионного возраста. Большинство из них получили увеличенные выплаты авансом в конце 2024 года.Второй этап индексации прошел в феврале. Пенсионеры получили прибавку с 7,3% до 9,5%, то есть до реального роста цен, отмеченного Росстатом.По заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, с 2026 года произойдет переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля - с учетом роста доходов Социального фонда.Для неработающих пенсионеровСтраховая пенсия для неработающих пенсионеров с 1 января увеличилась в среднем на 1 900 руб. (до 24 500 руб.). После февральской доиндексации пенсии вырасли еще на 2,2%.“Пенсионерам, которые получают страховую пенсию, также автоматически будет сделан перерасчет при достижении 80 лет, 100 % надбавку к фиксированной части пенсии они получат уже на следующий месяц. Размер фиксированной выплаты зависит от региона проживания, также Социальный фонд автоматически назначит гражданам, получающим страховые пенсии и достигшим возраста 80 лет, доплату за уход в размере 1314 рублей ежемесячно, причем с 1 января 2025 года предоставлять информацию о том, кто осуществляет такой уход, не нужно”, - объясняет Галина Сорокина, профессор, директор Института экономики и финансов ГУУ.Для работающих пенсионеровИндексация затронула и работающих пенсионеров. Это произошло впервые с 2016 года. В 2025 году прибавку к регулярным выплатам предоставили всем гражданам пенсионного возраста без привязки к работе.По словам Алены Яковлевой, при равном стаже увеличение будет одинаковым у трудящихся пенсионеров и у тех, кто уже ушел на заслуженный отдых. Ежегодно суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты у них будут расти на величину инфляции.Этой категории налогоплательщиков пересчитали пенсии с 1 января, увеличив на 7,3%. Расчеты произвели с учетом сумм, которые мог бы получать пожилой человек, если бы ушел на заслуженный отдых. Февральская доиндексация составила 2,2% до 9,5%, как и у граждан на пенсии.Таким образом, при определении величины ежемесячных выплат стали учитывать все виды индексаций и корректировки, производимые в период трудоустройства.На конец 2024 года определен размер пенсии, которую получил бы работающий пожилой человек, если бы ему не приостановили индексацию на период трудоустройства.Для военных пенсионеровС 1 января 2025 пенсии военных проиндексированы на 9,5% по поручению президента РФ. С 1 октября они вырастут еще на 4,5% с учетом повышения уровня денежного довольствия военнослужащих на основании Закона № 419-ФЗ от 30 ноября 2024 г, пункта “а” части 1 статьи 49 закона № 4468-I от 12 февраля 1993 г.Ветераны также получат повышение ЕДВ.Для людей с инвалидностьюЛица с ОВЗ, проживающие в РФ на постоянной основе, получают соответствующие пенсии. Такие выплаты относятся к социальным.В январе страховые пенсии для лиц с ОВЗ выросли. Инвалидов также ждет февральская доиндексация и рост ЕДВ.“Пенсии этой категории граждан с 1 апреля текущего года планово вырастут на 14,75%. Такую индексацию проводят ежегодно для всех групп инвалидности. Так, для первой группы выплаты достигнут (без районного коэффициента) 17 748,24, второй группы - 8 824,1, третьей - 7 500,53 руб. Если первая группа была присвоена в детском возрасте, инвалиду будет полагаться пенсия 21 177,59 руб., а лицам со второй группой - 17 748,24 руб. Пенсия инвалидов должна быть не меньше величины прожиточного минимума. В противном случае государство назначит доплату до МРОТ, который с 1 января составляет от 17 733 руб.”, - отмечает Алена Яковлева.Соцфонд также проиндексировал стоимость базового набора социальных услуг, включающий лекарства, путевки в санатории и проезд на пригородном ж/д транспорте. Получатели ЕДВ вправе заменить такие услуги компенсацией в денежном эквиваленте.- Благодаря появлению государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" теперь для перерасчета пенсий в связи с изменением группы инвалидности не нужно подавать заявление, Социальный фонд России произведет перерасчет автоматически, причем если это изменение направлено на повышение размера выплат, то пересчитаны они будут с даты изменения группы инвалидности, если на снижение - с 1 числа следующего месяца, - говорит Галина Сорокина.По потере кормильцаС 1 января такие пенсии повысили на 7,3%, затем индексировали до 9,9%. Этот вид выплат предоставляется нетрудоспособным россиянам, потерявшим кормильца семьи: детям до 18 или 23 лет (при обучении на очном отделении вуза), родителям и супругам умершего.В этом случае учитывается стаж усопшего и накопленные баллы. С 1 апреля выплаты вырастут на 14,75% и составят:- С 1 апреля вдовы военных с детьми до 23 лет получат социальную пенсию на 14,75% больше, чем до этой даты, - говорит экономист.Как происходит перерасчетРасчет выплат с учетом индексаций, а также их начисление, производятся автоматически. Подавать письменные заявления в СФР не нужно.Узнать размер пенсии после перерасчета, по словам эксперта, просто: достаточно умножить выплаты, которые гражданин получал в 2024 году, на коэффициент индексации.“Например, в 2024-м гражданин получал пенсию 22 500 руб. в месяц. С 1 января 2025-го ему стали перечислять на 7,3% больше, то есть: 22 000 * 0,073 + 22 000 = 23 606 руб. Но в феврале пенсию доиндексировали еще на 2,2%, то есть доплата за первый месяц 2025-го составит: 22 000 * 0,022 = 484 рубля. За второй месяц 2025 года пенсию сразу увеличат на 9,5%, то есть: 22 000 * 0,095 + 22 000 = 24 090. К этой сумме нужно прибавить 484 рубля (2,2%), в результате получается 24 574 рубля. С марта 2025-го гражданину будут платить 24 090 рублей ежемесячно”, - объясняет Алена Яковлева.По словам Галины Сорокиной, так же автоматически будет произведен перерасчет, если у пенсионера родился ребенок и количество иждивенцев не превышает трех, если же количество иждивенцев пенсионера в пределах трех человек повысилось не в связи с рождением ребенка, то в этом случае придется подавать заявление о перерасчете с приложением подтверждающих документов.Что делать, если пенсию не пересчиталиЕсли пенсия пришла не в том размере, в котором планировалось, необходимо действовать следующим образом:“Заранее стоит уточнить у представителей СФР перечень документации и сведений, которые могут потребоваться. Обычно вся информация хранится в системе, но в единичных случаях требуется предоставить уточнения в клиентскую службу фонда по месту регистрации или проживания гражданина. Напомним, что пенсия меняется при переезде в другой регион, если в нем установлен более низкий районный коэффициент”, - говорит эксперт.Мнение экспертаЕжегодная индексация пенсии помогает льготным категориям граждан лучше переживать экономические кризисы, справляться с ростом цен на товары и услуги. Перерасчет зависит от вида пенсии и категории получателя выплат.-Проблема в том, что инфляция на услуги в ноябре 2024-го выросла на 11,4%. Продовольственные товары подорожали на 9,8%, хлеб - на 12,4%, фрукты и овощи - на 18,7%, масло - на 38%. С 1 июля текущего года на 12% вырастет стоимость ЖКУ. Предложенный вариант индексации пенсий лишь частично поможет пенсионерам справиться с ситуацией. Ведь цены в аптеках растут быстрее, чем номинальная инфляция, - считает Алена Яковлева.Хорошие новости, по мнению экономиста, заключаются в том, что в январе-марте 2025-го социальные пенсии вырастут на 14,75% на фоне повышения прожиточного уровня на 14,8%. Неработающие пенсионеры будут получать не менее 8 824 рублей. Уже в 2026 и 2027 годах власти планируют провести двойную индексацию пенсионных выплат (страховых и фиксированных). На это выделят 177 млрд и 260 млрд рублей в 2026 и 2027 году соответственно.По данным Росстата, в нашей стране работает каждый шестой гражданин пенсионного возраста (7,8 млн). Индексация пенсий для этой категории россиян является неплохой мотивацией для стимулирования трудовой деятельности пожилых людей. Это благоприятно сказывается на российском рынке труда в период кадрового дефицита.

https://ria.ru/20250220/pensiya-1964516531.html

https://ria.ru/20250219/pensiya-1728291687.html

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