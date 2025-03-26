https://ria.ru/20250326/pedagogi-2007458048.html
Правительство работает над улучшением системы оплаты труда педагогов
Правительство работает над улучшением системы оплаты труда педагогов - РИА Новости, 26.03.2025
Правительство работает над улучшением системы оплаты труда педагогов
Кабинет министров работает над совершенствованием отраслевой системы оплаты труда, в том числе среди педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:53:00+03:00
2025-03-26T14:53:00+03:00
2025-03-26T15:23:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабинет министров работает над совершенствованием отраслевой системы оплаты труда, в том числе среди педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "То, что касается повышения справедливости, глобально, в рамках разрабатываемой отраслевой системы оплаты труда, мы это делаем. В первую очередь, представляем на сегодняшний день все элементы стимулирования: гранты, жилищные сертификаты, правовую защиту совершенствования для учителей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003211770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство работает над улучшением системы оплаты труда педагогов
Мишустин: правительство работает над совершенствованием оплаты труда педагогов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабинет министров работает над совершенствованием отраслевой системы оплаты труда, в том числе среди педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"То, что касается повышения справедливости, глобально, в рамках разрабатываемой отраслевой системы оплаты труда, мы это делаем. В первую очередь, представляем на сегодняшний день все элементы стимулирования: гранты, жилищные сертификаты, правовую защиту совершенствования для учителей", - сказал Мишустин.