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Патрушев призвал учитывать советский опыт по освоению Арктики - РИА Новости, 26.03.2025
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18:46 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/patrushev-2007548277.html
Патрушев призвал учитывать советский опыт по освоению Арктики
Патрушев призвал учитывать советский опыт по освоению Арктики - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев призвал учитывать советский опыт по освоению Арктики
Советский опыт повышения эффективности работ по освоению арктической зоны обязательно надо учитывать сейчас, планируя и выполняя проекты в этой части России,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:46:00+03:00
2025-03-26T18:46:00+03:00
россия
арктика
мурманская область
николай патрушев
андрей чибис
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Советский опыт повышения эффективности работ по освоению арктической зоны обязательно надо учитывать сейчас, планируя и выполняя проекты в этой части России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Наша деятельность должна быть эффективна. При этом не учитывать то, что делали наши предшественники, - это совершенно неправильно", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". По его словам, в советские времена был придан "целый ряд импульсов" для развития Арктики и Северного морского пути. "Да, менялись времена, менялось к этому отношение, но мы должны обязательно учитывать то, что раньше делали", - подчеркнул Патрушев. На сессии губернатор Мурманской области Андрей Чибис привел пример того, как в 1934 году благодаря мерам организации труда, принятым советским правительством, удалось резко повысить эффективность работ в арктической зоне. "То, что было сделано в 1934 году - посмотрите, какие там показатели были. В десятки раз и больше повышалась эффективность. Обязательно надо учитывать", - отметил Патрушев.
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россия, арктика, мурманская область, николай патрушев, андрей чибис, в мире
Россия, Арктика, Мурманская область, Николай Патрушев, Андрей Чибис, В мире

Патрушев призвал учитывать советский опыт по освоению Арктики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров
Остров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Советский опыт повышения эффективности работ по освоению арктической зоны обязательно надо учитывать сейчас, планируя и выполняя проекты в этой части России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Наша деятельность должна быть эффективна. При этом не учитывать то, что делали наши предшественники, - это совершенно неправильно", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
По его словам, в советские времена был придан "целый ряд импульсов" для развития Арктики и Северного морского пути.
"Да, менялись времена, менялось к этому отношение, но мы должны обязательно учитывать то, что раньше делали", - подчеркнул Патрушев.
На сессии губернатор Мурманской области Андрей Чибис привел пример того, как в 1934 году благодаря мерам организации труда, принятым советским правительством, удалось резко повысить эффективность работ в арктической зоне. "То, что было сделано в 1934 году - посмотрите, какие там показатели были. В десятки раз и больше повышалась эффективность. Обязательно надо учитывать", - отметил Патрушев.
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