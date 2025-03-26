https://ria.ru/20250326/pasler-2007576067.html
Паслер обратился к Путину с просьбой
Паслер обратился к Путину с просьбой - РИА Новости, 26.03.2025
Паслер обратился к Путину с просьбой
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил у президента России Владимира Путина время на подготовку для работы в Свердловской области, после чего... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:58:00+03:00
2025-03-26T21:58:00+03:00
2025-03-26T22:43:00+03:00
свердловская область
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денис паслер
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил у президента России Владимира Путина время на подготовку для работы в Свердловской области, после чего готов доложить о ней.Путин в среду вечером провел рабочую встречу с Паслером, на которой предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области."И если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того, что я восемь лет там уже не работал, и потом попроситься (к президенту - ред.) на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью (обратиться - ред.)", - сказал Паслер.Он также отметил, что проблема метро в Свердловской области остается актуальной, она не решается десятилетиями.
https://ria.ru/20250326/pasler-2007580745.html
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свердловская область, россия, денис паслер, владимир путин, оренбургская область
Свердловская область, Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Оренбургская область
Паслер обратился к Путину с просьбой
Паслер попросил несколько месяцев на подготовку для работы в новом регионе