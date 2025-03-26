https://ria.ru/20250326/pasler-2007576067.html

Паслер обратился к Путину с просьбой

Паслер обратился к Путину с просьбой - РИА Новости, 26.03.2025

Паслер обратился к Путину с просьбой

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил у президента России Владимира Путина время на подготовку для работы в Свердловской области, после чего... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:58:00+03:00

2025-03-26T21:58:00+03:00

2025-03-26T22:43:00+03:00

свердловская область

россия

денис паслер

владимир путин

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил у президента России Владимира Путина время на подготовку для работы в Свердловской области, после чего готов доложить о ней.Путин в среду вечером провел рабочую встречу с Паслером, на которой предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области."И если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того, что я восемь лет там уже не работал, и потом попроситься (к президенту - ред.) на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью (обратиться - ред.)", - сказал Паслер.Он также отметил, что проблема метро в Свердловской области остается актуальной, она не решается десятилетиями.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007580745.html

свердловская область

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, россия, денис паслер, владимир путин, оренбургская область