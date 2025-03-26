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В Новосибирске арестовали уроженца Украины из-за оскорбления россиян - РИА Новости, 26.03.2025
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15:36 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/novosibirsk-2007470282.html
В Новосибирске арестовали уроженца Украины из-за оскорбления россиян
В Новосибирске арестовали уроженца Украины из-за оскорбления россиян - РИА Новости, 26.03.2025
В Новосибирске арестовали уроженца Украины из-за оскорбления россиян
Ленинский районный суд Новосибирска в среду заключил под административный арест уроженца Украины Евгения Хоменко, который обвинялся по административным статьям... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:36:00+03:00
2025-03-26T15:36:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 26 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска в среду заключил под административный арест уроженца Украины Евгения Хоменко, который обвинялся по административным статьям о возбуждении вражды и пропаганде нацистской символики, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "В судебном заседании установлено, что 17 и 19 декабря 2024 года Хоменко Е.А. опубликовал в Telegram-чате сообщения уничижительного содержания (умаляющие достоинство, выражающие полное презрение) в отношении президента РФ и группы лиц, объединенных по признаку "проживающие на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Хоменко обвинялся по статье 20.3.1 КоАП России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично). В судебном заседании мужчина свою вину признал, обстоятельства, указанные в протоколах, подтвердил. В управлении пояснили, что Хоменко родился в Киевской области, имеет паспорт гражданина России. "Постановлениями суда Хоменко Е.А. признан виновным в совершении указанных административных правонарушений, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок десять суток (за каждое административное правонарушение) с содержанием в спецприемнике УМВД России по городу Новосибирску", - говорится в сообщении. Сегодня же тот же суд назначил Хоменко еще один десятидневный срок ареста по административному делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. "В судебном заседании установлено, что 6 декабря 2024 года в ответ на опубликованное в Telegram-чате сообщение, Хоменко Е.А. опубликовал ответ в виде нацистского приветствия "Героям слава!", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, новосибирск, украина
Происшествия, Россия, Новосибирск, Украина
В Новосибирске арестовали уроженца Украины из-за оскорбления россиян

Суд в Новосибирске арестовал уроженца Украины за пропаганду нацистской символики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 26 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска в среду заключил под административный арест уроженца Украины Евгения Хоменко, который обвинялся по административным статьям о возбуждении вражды и пропаганде нацистской символики, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"В судебном заседании установлено, что 17 и 19 декабря 2024 года Хоменко Е.А. опубликовал в Telegram-чате сообщения уничижительного содержания (умаляющие достоинство, выражающие полное презрение) в отношении президента РФ и группы лиц, объединенных по признаку "проживающие на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Хоменко обвинялся по статье 20.3.1 КоАП России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично).
В судебном заседании мужчина свою вину признал, обстоятельства, указанные в протоколах, подтвердил. В управлении пояснили, что Хоменко родился в Киевской области, имеет паспорт гражданина России.
"Постановлениями суда Хоменко Е.А. признан виновным в совершении указанных административных правонарушений, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок десять суток (за каждое административное правонарушение) с содержанием в спецприемнике УМВД России по городу Новосибирску", - говорится в сообщении.
Сегодня же тот же суд назначил Хоменко еще один десятидневный срок ареста по административному делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.
"В судебном заседании установлено, что 6 декабря 2024 года в ответ на опубликованное в Telegram-чате сообщение, Хоменко Е.А. опубликовал ответ в виде нацистского приветствия "Героям слава!", - говорится в сообщении.
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