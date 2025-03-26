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Новак ответил на сообщения о возможности совместной с США эксплуатации ЗАЭС
Новак ответил на сообщения о возможности совместной с США эксплуатации ЗАЭС - РИА Новости, 26.03.2025
Новак ответил на сообщения о возможности совместной с США эксплуатации ЗАЭС
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя сообщения в СМИ о возможности совместной с США эксплуатации Запорожской АЭС, сказал журналистам, что ему такие... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:42:00+03:00
2025-03-26T17:42:00+03:00
2025-03-26T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя сообщения в СМИ о возможности совместной с США эксплуатации Запорожской АЭС, сказал журналистам, что ему такие факты и обсуждения неизвестны. Отвечая на вопрос, возможна ли эксплуатация АЭС в России с американским управлением, Новак сказал: "Мне такие факты неизвестны… Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается". Как отмечало ранее украинское издание "Страна.ua", Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций. МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.
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В мире, Россия, США, Украина, Александр Новак, Дональд Трамп, Запорожская АЭС, Страна.ua, НАТО
Новак ответил на сообщения о возможности совместной с США эксплуатации ЗАЭС
Новак: совместная с США эксплуатации ЗАЭС по такой ситуации не рассматривается