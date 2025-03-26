https://ria.ru/20250326/nato-2007557825.html
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с оптимизмом наблюдает за переговорами США и РФ, назвал процесс урегулирования на Украине "поэтапным". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:41:00+03:00
2025-03-26T19:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с оптимизмом наблюдает за переговорами США и РФ, назвал процесс урегулирования на Украине "поэтапным". "Я очень рад, что президент (США Дональд) Трамп сломал тупик, я чувствую, что это было необходимо. Я очень позитивно настроен в отношении мирных переговоров, которые сейчас проходят… Это важно, это будет поэтапный процесс", - сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве. Он также выразил уверенность в позиции американской стороны и в ее способности вести переговоры с Россией. "У них есть большой опыт, они знают, с кем ведут переговоры", - заявил Рютте.
https://ria.ru/20250326/ryutte-2007552764.html
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В мире, США, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США
Генсек НАТО Рютте назвал процесс урегулирования на Украине поэтапным