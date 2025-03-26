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Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США - РИА Новости, 26.03.2025
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19:41 26.03.2025 (обновлено: 19:42 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/nato-2007557825.html
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с оптимизмом наблюдает за переговорами США и РФ, назвал процесс урегулирования на Украине "поэтапным". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:41:00+03:00
2025-03-26T19:42:00+03:00
в мире
сша
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украина
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с оптимизмом наблюдает за переговорами США и РФ, назвал процесс урегулирования на Украине "поэтапным". "Я очень рад, что президент (США Дональд) Трамп сломал тупик, я чувствую, что это было необходимо. Я очень позитивно настроен в отношении мирных переговоров, которые сейчас проходят… Это важно, это будет поэтапный процесс", - сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве. Он также выразил уверенность в позиции американской стороны и в ее способности вести переговоры с Россией. "У них есть большой опыт, они знают, с кем ведут переговоры", - заявил Рютте.
https://ria.ru/20250326/ryutte-2007552764.html
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в мире, сша, россия, украина, марк рютте, нато
В мире, США, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США

Генсек НАТО Рютте назвал процесс урегулирования на Украине поэтапным

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с оптимизмом наблюдает за переговорами США и РФ, назвал процесс урегулирования на Украине "поэтапным".
"Я очень рад, что президент (США Дональд) Трамп сломал тупик, я чувствую, что это было необходимо. Я очень позитивно настроен в отношении мирных переговоров, которые сейчас проходят… Это важно, это будет поэтапный процесс", - сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве.
Он также выразил уверенность в позиции американской стороны и в ее способности вести переговоры с Россией. "У них есть большой опыт, они знают, с кем ведут переговоры", - заявил Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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