https://ria.ru/20250326/nato-2007557825.html

Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США

Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США - РИА Новости, 26.03.2025

Генсек НАТО с оптимизмом наблюдает за переговорами России и США

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с оптимизмом наблюдает за переговорами США и РФ, назвал процесс урегулирования на Украине "поэтапным". РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:41:00+03:00

2025-03-26T19:41:00+03:00

2025-03-26T19:42:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_46b6582534e1b66503c18f2fa722dbee.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с оптимизмом наблюдает за переговорами США и РФ, назвал процесс урегулирования на Украине "поэтапным". "Я очень рад, что президент (США Дональд) Трамп сломал тупик, я чувствую, что это было необходимо. Я очень позитивно настроен в отношении мирных переговоров, которые сейчас проходят… Это важно, это будет поэтапный процесс", - сказал он, выступая в Школе экономики в Варшаве. Он также выразил уверенность в позиции американской стороны и в ее способности вести переговоры с Россией. "У них есть большой опыт, они знают, с кем ведут переговоры", - заявил Рютте.

https://ria.ru/20250326/ryutte-2007552764.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, марк рютте, нато