https://ria.ru/20250326/muzyka-2007475183.html

Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края

Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края - РИА Новости, 26.03.2025

Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края

Почти 80 музыкальных школ Красноярского края получили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:58:00+03:00

2025-03-26T15:58:00+03:00

2025-03-26T15:58:00+03:00

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:55:3161:1833_1920x0_80_0_0_0caf3ea106f3169422e8ef6dea804be7.jpg

КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Почти 80 музыкальных школ Красноярского края получили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры региона. "С 2019 года новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поступили в рамках нацпроекта "Культура" в 79 детских школ искусств края. Оснащение благодаря нацпроекту проходило в 2020, 2022 и 2024 годах. Тогда на эти нужды из краевого и федерального бюджетов было выделено более 200 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в 2026 году на обновление оборудования детских школ искусств предусмотрят 48 миллионов рублей. Средства поступят в рамках нового нацпроекта "Семья", который начал действовать с 2025 года. Отмечается, что в текущем году музыкальные инструменты закупят за счет краевого бюджета. "В детстве я учился играть на фортепиано и гитаре и понимаю, насколько важно, чтобы дети занимались на новых инструментах и имели доступ к актуальным учебным материалам. Благодаря национальному проекту и краевой субсидии мы можем поддерживать образовательный процесс в детских школах искусств региона на достойном уровне", - сказал министр культуры края Аркадий Зинов. Всего за шесть лет было закуплено более 1,2 тысячи единиц музыкальных инструментов. Также в рамках нацпроекта "Культура" капитальный ремонт выполнили в четырех детских школах искусств в Канске, Ачинске, Красноярске и Краснотуранске. Одним из знаковых объектов стала детская художественная школа им. А.М. Знака в Ачинске, для которой реконструировали двухэтажное здание в старом центре города. В этом году к капитальному ремонту готовится детская школа искусств ЗАТО поселок Солнечный. Учреждение обновят в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья".

https://ria.ru/20250326/servis-2007466447.html

https://ria.ru/20250326/bogotol-2007452554.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край