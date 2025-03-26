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Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края - РИА Новости, 26.03.2025
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15:58 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/muzyka-2007475183.html
Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края
Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края - РИА Новости, 26.03.2025
Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края
Почти 80 музыкальных школ Красноярского края получили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:58:00+03:00
2025-03-26T15:58:00+03:00
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Почти 80 музыкальных школ Красноярского края получили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры региона. "С 2019 года новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поступили в рамках нацпроекта "Культура" в 79 детских школ искусств края. Оснащение благодаря нацпроекту проходило в 2020, 2022 и 2024 годах. Тогда на эти нужды из краевого и федерального бюджетов было выделено более 200 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в 2026 году на обновление оборудования детских школ искусств предусмотрят 48 миллионов рублей. Средства поступят в рамках нового нацпроекта "Семья", который начал действовать с 2025 года. Отмечается, что в текущем году музыкальные инструменты закупят за счет краевого бюджета. "В детстве я учился играть на фортепиано и гитаре и понимаю, насколько важно, чтобы дети занимались на новых инструментах и имели доступ к актуальным учебным материалам. Благодаря национальному проекту и краевой субсидии мы можем поддерживать образовательный процесс в детских школах искусств региона на достойном уровне", - сказал министр культуры края Аркадий Зинов. Всего за шесть лет было закуплено более 1,2 тысячи единиц музыкальных инструментов. Также в рамках нацпроекта "Культура" капитальный ремонт выполнили в четырех детских школах искусств в Канске, Ачинске, Красноярске и Краснотуранске. Одним из знаковых объектов стала детская художественная школа им. А.М. Знака в Ачинске, для которой реконструировали двухэтажное здание в старом центре города. В этом году к капитальному ремонту готовится детская школа искусств ЗАТО поселок Солнечный. Учреждение обновят в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья".
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красноярский край
Красноярский край

Новые музыкальные инструменты получили 79 школ искусств Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Почти 80 музыкальных школ Красноярского края получили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
"С 2019 года новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поступили в рамках нацпроекта "Культура" в 79 детских школ искусств края. Оснащение благодаря нацпроекту проходило в 2020, 2022 и 2024 годах. Тогда на эти нужды из краевого и федерального бюджетов было выделено более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в 2026 году на обновление оборудования детских школ искусств предусмотрят 48 миллионов рублей. Средства поступят в рамках нового нацпроекта "Семья", который начал действовать с 2025 года.
Отмечается, что в текущем году музыкальные инструменты закупят за счет краевого бюджета.
"В детстве я учился играть на фортепиано и гитаре и понимаю, насколько важно, чтобы дети занимались на новых инструментах и имели доступ к актуальным учебным материалам. Благодаря национальному проекту и краевой субсидии мы можем поддерживать образовательный процесс в детских школах искусств региона на достойном уровне", - сказал министр культуры края Аркадий Зинов.
Всего за шесть лет было закуплено более 1,2 тысячи единиц музыкальных инструментов.
Также в рамках нацпроекта "Культура" капитальный ремонт выполнили в четырех детских школах искусств в Канске, Ачинске, Красноярске и Краснотуранске. Одним из знаковых объектов стала детская художественная школа им. А.М. Знака в Ачинске, для которой реконструировали двухэтажное здание в старом центре города.
В этом году к капитальному ремонту готовится детская школа искусств ЗАТО поселок Солнечный. Учреждение обновят в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья".
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