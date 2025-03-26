https://ria.ru/20250326/moskva-2007496158.html

Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет

Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет - РИА Новости, 26.03.2025

Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет

В Москве за 10 лет в рамках капитального ремонта привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве за 10 лет в рамках капитального ремонта привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей, сообщается на сайте мэра и правительства. "За 10 лет реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди отремонтированных домов - трехэтажное жилое здание в стиле советской неоклассики, расположенное на Подмосковной улице. В 2022 году здесь прошел капитальный ремонт фасада. Специалисты промыли наружные стены, удалили отслоившиеся участки штукатурки, заделали трещины цементным раствором и обработали поверхности антигрибковыми и антисептическими средствами. Капитальный ремонт фасада и крыши провели и в трехэтажном жилом здании, расположенном по адресу: 3-й Лихачевский переулок, дом 9, корпус 1. "В этом году преобразится двухэтажное жилое здание, расположенное по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 13. Его построили в 1952 году. Фасады здесь выделены прямоугольными окнами и трапециевидными балконами и украшены декоративными элементами. Специалисты обновят фасад, подвал, крышу и подъезды, заменят систему электроснабжения. Для этого разработали индивидуальный план, а также подобрали современные отечественные материалы и технологии", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250326/naberezhnye-2007198792.html

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