Рейтинг@Mail.ru
Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:43 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/moskva-2007496158.html
Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет
Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет - РИА Новости, 26.03.2025
Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет
В Москве за 10 лет в рамках капитального ремонта привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:43:00+03:00
2025-03-26T16:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59d022afbcb0ffff63cf7380a157d959.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве за 10 лет в рамках капитального ремонта привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей, сообщается на сайте мэра и правительства. "За 10 лет реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди отремонтированных домов - трехэтажное жилое здание в стиле советской неоклассики, расположенное на Подмосковной улице. В 2022 году здесь прошел капитальный ремонт фасада. Специалисты промыли наружные стены, удалили отслоившиеся участки штукатурки, заделали трещины цементным раствором и обработали поверхности антигрибковыми и антисептическими средствами. Капитальный ремонт фасада и крыши провели и в трехэтажном жилом здании, расположенном по адресу: 3-й Лихачевский переулок, дом 9, корпус 1. "В этом году преобразится двухэтажное жилое здание, расположенное по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 13. Его построили в 1952 году. Фасады здесь выделены прямоугольными окнами и трапециевидными балконами и украшены декоративными элементами. Специалисты обновят фасад, подвал, крышу и подъезды, заменят систему электроснабжения. Для этого разработали индивидуальный план, а также подобрали современные отечественные материалы и технологии", - уточняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250326/naberezhnye-2007198792.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964846195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea61b8c62d3a48f09cbdc494d643a133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Более 500 малоэтажных домов привели в порядок в Москве за 10 лет

В Москве за 10 лет привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве
Рабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве за 10 лет в рамках капитального ремонта привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей, сообщается на сайте мэра и правительства.
"За 10 лет реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 531 дом высотой до трех этажей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди отремонтированных домов - трехэтажное жилое здание в стиле советской неоклассики, расположенное на Подмосковной улице. В 2022 году здесь прошел капитальный ремонт фасада. Специалисты промыли наружные стены, удалили отслоившиеся участки штукатурки, заделали трещины цементным раствором и обработали поверхности антигрибковыми и антисептическими средствами. Капитальный ремонт фасада и крыши провели и в трехэтажном жилом здании, расположенном по адресу: 3-й Лихачевский переулок, дом 9, корпус 1.
"В этом году преобразится двухэтажное жилое здание, расположенное по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 13. Его построили в 1952 году. Фасады здесь выделены прямоугольными окнами и трапециевидными балконами и украшены декоративными элементами. Специалисты обновят фасад, подвал, крышу и подъезды, заменят систему электроснабжения. Для этого разработали индивидуальный план, а также подобрали современные отечественные материалы и технологии", - уточняется в сообщении.
Лужнецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
По обоим берегам. Лучшие набережные Москвы для прогулки весной 2025 года
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала