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Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят внеуличный пешеходный переход - РИА Новости, 26.03.2025
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10:12 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/moskva-2007325776.html
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят внеуличный пешеходный переход
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят внеуличный пешеходный переход - РИА Новости, 26.03.2025
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят внеуличный пешеходный переход
Рядом со станцией метро "Тютчевская" в Коммунарке в Новомосковском административном округе (НАО) возведут внеуличный пешеходный переход, рассказал заммэра... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:12:00+03:00
2025-03-26T10:12:00+03:00
коммунарка (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
сергей собянин
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Рядом со станцией метро "Тютчевская" в Коммунарке в Новомосковском административном округе (НАО) возведут внеуличный пешеходный переход, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Замглавы города сообщил, что проект планировки территории (ППТ) на участке в 20 гектаров был одобрен Москомархитектурой."В рамках ППТ внеуличный пешеходный переход с пандусами и тактильными указателями соединят с выходом из станции метро "Тютчевская". Рядом планируется оборудовать подъездную дорогу и два парковочных пространства на 100 мест каждое. Последние будут предназначены в том числе и для маломобильных групп населения. Реализация проекта позволит создать более безопасные условия для перемещения людей в зоне активной транспортной логистики", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Через новый пешеходный переход люди смогут добираться на противоположную сторону МКАД за три минуты, хотя сейчас они тратят 12 минут, отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал об открытии самого длинного надземного перехода. Переход возвели вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
https://ria.ru/20250325/efimov-2007152725.html
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коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы, москва
Коммунарка (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Сергей Собянин, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: у станции метро "Тютчевская" построят внеуличный пешеходный переход

Ефимов: у станции "Тютчевская" в НАО построят внеуличный пешеходный переход

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Рядом со станцией метро "Тютчевская" в Коммунарке в Новомосковском административном округе (НАО) возведут внеуличный пешеходный переход, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Замглавы города сообщил, что проект планировки территории (ППТ) на участке в 20 гектаров был одобрен Москомархитектурой.
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"В рамках ППТ внеуличный пешеходный переход с пандусами и тактильными указателями соединят с выходом из станции метро "Тютчевская". Рядом планируется оборудовать подъездную дорогу и два парковочных пространства на 100 мест каждое. Последние будут предназначены в том числе и для маломобильных групп населения. Реализация проекта позволит создать более безопасные условия для перемещения людей в зоне активной транспортной логистики", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Через новый пешеходный переход люди смогут добираться на противоположную сторону МКАД за три минуты, хотя сейчас они тратят 12 минут, отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал об открытии самого длинного надземного перехода. Переход возвели вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
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Коммунарка (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяСергей СобянинМоскомархитектураГрадостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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