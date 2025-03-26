https://ria.ru/20250326/moskva-2007324570.html
Ефимов: в рамках КРТ построят почти 7 млн "квадратов" жилья по реновации
Ефимов: в рамках КРТ построят почти 7 млн "квадратов" жилья по реновации - РИА Новости, 26.03.2025
Ефимов: в рамках КРТ построят почти 7 млн "квадратов" жилья по реновации
В Москве построят 6,7 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:12:00+03:00
2025-03-26T09:12:00+03:00
2025-03-26T09:12:00+03:00
жилье
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве построят 6,7 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. Сейчас она насчитывает 302 проекта КРТ, находящихся на разных стадиях проработки и реализации. По ним построят различные объекты недвижимости. В частности, площадь жилой застройки составит 37 миллионов квадратных метров, из которых 6,7 миллиона предназначено для целей программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, тем самым выполнение программы реновации будет ускорено в 78 районах Москвы.Общая площадь квартир в домах реновации, которые возведут в рамках КРТ, составит примерно 4,3 миллиона "квадратов". Новое жилье смогут получить около 150 тысяч жителей Москвы, подчеркивается в сообщении.В нем добавляется, что вместе с жильем возведут 48 детских садов, 39 школ и 11 медицинских объектов.В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых редевеломент затронет около 4,2 тысячи гектаров земли.
https://ria.ru/20250324/renovatsiya-2006866584.html
https://ria.ru/20250322/ovchinskiy-2006555688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Жилье, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в рамках КРТ построят почти 7 млн "квадратов" жилья по реновации
Ефимов: в Москве в ходе КРТ построят почти 7 млн "квадратов" жилья по реновации
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве построят 6,7 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. Сейчас она насчитывает 302 проекта КРТ, находящихся на разных стадиях проработки и реализации. По ним построят различные объекты недвижимости. В частности, площадь жилой застройки составит 37 миллионов квадратных метров, из которых 6,7 миллиона предназначено для целей программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, тем самым выполнение программы реновации будет ускорено в 78 районах Москвы
.
Общая площадь квартир в домах реновации, которые возведут в рамках КРТ, составит примерно 4,3 миллиона "квадратов". Новое жилье смогут получить около 150 тысяч жителей Москвы, подчеркивается в сообщении.
В нем добавляется, что вместе с жильем возведут 48 детских садов, 39 школ и 11 медицинских объектов.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых редевеломент затронет около 4,2 тысячи гектаров земли.