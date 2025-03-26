В Москве задержали мошенников, организовавших аферу с "Пушкинскими картами"
СК: мошенники похитили более миллиона рублей на афере с "Пушкинскими картами"
© ГСУ СК России по МосквеЗадержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер)", - говорится в сообщении.
© ГСУ СК России по МосквеЗадержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии.
Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.
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"В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка", - добавили в СК.
В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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