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В Москве задержали мошенников, организовавших аферу с "Пушкинскими картами" - РИА Новости, 26.03.2025
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16:38 26.03.2025 (обновлено: 16:42 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007492302.html
В Москве задержали мошенников, организовавших аферу с "Пушкинскими картами"
В Москве задержали мошенников, организовавших аферу с "Пушкинскими картами" - РИА Новости, 26.03.2025
В Москве задержали мошенников, организовавших аферу с "Пушкинскими картами"
Мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны, РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:38:00+03:00
2025-03-26T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер)", - говорится в сообщении. По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет. "В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка", - добавили в СК. В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В декабре Басманный суд Москвы приговорил на сроки от 4 до 6 лет лишения свободы студента МГИМО и двух предпринимателей за хищение более 200 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт".
https://ria.ru/20240905/sud-1970835626.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мгимо
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), МГИМО
В Москве задержали мошенников, организовавших аферу с "Пушкинскими картами"

СК: мошенники похитили более миллиона рублей на афере с "Пушкинскими картами"

© ГСУ СК России по МосквеЗадержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© ГСУ СК России по Москве
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", они задержаны, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер)", - говорится в сообщении.
© ГСУ СК России по МосквеЗадержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© ГСУ СК России по Москве
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Кадр видео
По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии.
Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.
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"В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка", - добавили в СК.
В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
В декабре Басманный суд Москвы приговорил на сроки от 4 до 6 лет лишения свободы студента МГИМО и двух предпринимателей за хищение более 200 миллионов рублей с использованием "Пушкинских карт".
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