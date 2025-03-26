https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007389821.html

Эксперты предупредили об опасности дропперства

Эксперты предупредили об опасности дропперства - РИА Новости, 26.03.2025

Эксперты предупредили об опасности дропперства

Если вы увидели в интернете предложение получить "быстрый" доход, приняв на свою карту некие денежные средства и перечислив их за определенную комиссию дальше... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:06:00+03:00

2025-03-26T12:06:00+03:00

2025-03-26T12:06:00+03:00

банки

мошенничество

банковские карты

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Если вы увидели в интернете предложение получить "быстрый" доход, приняв на свою карту некие денежные средства и перечислив их за определенную комиссию дальше незнакомым лицам, эксперты настоятельно рекомендуют ни в коем случае не поддаваться таким предложениям и никому не сообщать данные карты. В случае получения незнакомого перевода необходимо оперативно обратиться в свой банк с просьбой вернуть деньги по реквизитам отправителя, рассказывают эксперты НОВИКОМа, дочернего банка Госкорпорации Ростех. "Всего пара минут – и деньги у вас на карте!" - подобные объявления заполонили интернет. Доверчивым, чаще всего молодым, людям предлагают быстрый доход: оформить счет в банке, получить перевод и передать деньги дальше. Кто-то думает, что помогает "предпринимателю", кто-то уверен, что это легальная работа. Но на деле они становятся дропперами – участниками финансовых преступлений", - поясняют эксперты банка. В методических рекомендациях Банка России "дропперство" определяется как действия, направленные на вовлечение граждан в деятельность по выводу и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа указанных граждан. А дропперы – это лица, которые предоставляют свои данные мошенникам, чтобы уводить похищенные деньги по цепочке, затрудняя выход на изначального злоумышленника. "Важно отметить, что дропперы – не всегда сознательные соучастники преступления. Многих вовлекают в махинации обманом, но доказать свою невиновность бывает очень трудно. Как показывает практика, правоохранительные органы активно выявляют посредников мошенников, привлекая их к гражданско-правовой и уголовной ответственности. Кроме того, данные дроппера вносятся в базу данных данных о мошеннических операциях Банка России, после чего кредитные организации блокируют все операции по ней. Чтобы не стать случайной "пешкой" злоумышленников, следует знать их самые распространенные схемы и всегда помнить про опасность вовлечения в дропперство", - отмечают в НОВИКОМе. По словам экспертов, как правило, мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, благотворительных фондов. Они просят сообщить данные карты для перевода денег. Также мошенники могут предлагать "легкий заработок", связанный с обналичиванием денег, или выставлять товар для продажи на сомнительных сайтах. Как только жертва сообщает злоумышленникам свои банковские данные или же переводит деньги непроверенному получателю, она автоматически становится вовлеченной в преступную схему. Если человека все же вовлекли в дропперство, а банк заблокировал карту, необходимо незамедлительно обратиться по телефонам горячей линии в полицию (112) либо в Банк России (300). Если по карте были совершены дропперские переводы, то человека, скорее всего, уже внесли в базу данных о мошеннических операциях Банка России. Необходимо как можно скорее подать заявление в интернет-приемную Банка России с подробным описанием ситуации и просьбой об исключении из базы данных о мошеннических операциях.

https://ria.ru/20250306/novikom-2003401018.html

https://ria.ru/20250220/promkompanii-2000555877.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, мошенничество, банковские карты