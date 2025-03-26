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Шор жестко высказался о задержании Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
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12:46 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007409093.html
Шор жестко высказался о задержании Гуцул
Шор жестко высказался о задержании Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
Шор жестко высказался о задержании Гуцул
Власти Молдавии задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул хотят показательно покарать тех, кто выступает против проевропейского курса республики,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:46:00+03:00
2025-03-26T12:46:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
илан шор
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Власти Молдавии задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул хотят показательно покарать тех, кто выступает против проевропейского курса республики, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Очевидно, что преступные действия режима преследуют одну цель — показательно покарать тех, кто не поддерживает проевропейский узурпаторский курс нынешних властей. Так власти пытаются наказать гагаузов и всех сторонников пророссийской позиции в Молдавии", - заявил Шор, комментируя задержание Гуцул. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Шор жестко высказался о задержании Гуцул

Шор: власти Молдавии задержанием Гуцул хотят показательно покарать гагаузов

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Власти Молдавии задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул хотят показательно покарать тех, кто выступает против проевропейского курса республики, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Очевидно, что преступные действия режима преследуют одну цель — показательно покарать тех, кто не поддерживает проевропейский узурпаторский курс нынешних властей. Так власти пытаются наказать гагаузов и всех сторонников пророссийской позиции в Молдавии", - заявил Шор, комментируя задержание Гуцул.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулИлан ШорЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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