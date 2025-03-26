Молдавский блок "Победа" осудил задержание главы Гагаузии
Молдавский блок "Победа" осудил задержание главы Гагаузии Гуцул в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политблок "Победа" осудил задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева.
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"Блок "Победа" выражает протест против задержания башкана Гагаузии Гуцул в аэропорту Кишинева. Без объяснений, без оснований, с нарушением всех прав — это прямое посягательство на волеизъявление граждан и статус избранного должностного лица. Это атака на остатки молдавской конституции. Мы осуждаем эту выходку со стороны центральных властей", - говорится в заявлении политсилы.
Блок "Победа" рассматривает произошедшее "как грубое нарушение демократических норм".
"Мы не допустим, чтобы власть превращала страну в территорию произвола", - отмечается в заявлении.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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