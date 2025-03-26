https://ria.ru/20250326/mishustin-2007488963.html

Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

Мишустин рассказал о поддержке участников СВО - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ поддержит все инициативы депутатов по поддержке участников СВО и их семей, а также... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:31:00+03:00

2025-03-26T16:31:00+03:00

2025-03-26T16:31:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ поддержит все инициативы депутатов по поддержке участников СВО и их семей, а также исторических регионов РФ. Мишустин в среду выступает с отчетом правительства в Государственной думе. "Защита наших воинов, защитников Отечества, обеспечение их всем необходимым, забота об их семьях - все фракции этим занимаются, но, сразу же скажу, что мы абсолютно точно поддержим все инициативы, которые есть. И также по поддержке исторических регионов... это такие же регионы, как и другие", - сказал Мишустин. Он также подчеркнул, что в исторических регионах должен быть внедрен "Федеральный стандарт России".

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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общество, россия, михаил мишустин