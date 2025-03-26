https://ria.ru/20250326/mishustin-2007486232.html
Мишустин оценил перспективы экономического роста в условиях санкций
Мишустин оценил перспективы экономического роста в условиях санкций - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин оценил перспективы экономического роста в условиях санкций
Обеспечивать постоянные показатели экономического роста в условиях санкций сложно, но российский кабмин продолжит поддерживать приоритетные направления развития РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:25:00+03:00
2025-03-26T16:25:00+03:00
2025-03-26T16:26:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Обеспечивать постоянные показатели экономического роста в условиях санкций сложно, но российский кабмин продолжит поддерживать приоритетные направления развития промышленности, машиностроения, технологических предприятий в стране, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Необходимо расти, но очень сложно обеспечивать экономический рост (страны - ред.), который зависит от огромного количества факторов. Во время беспрецедентных санкций (это - ред.) очень сложно... Но точно надо думать о том, каким образом поддержать приоритетные направления развития промышленности, машиностроения, технологических предприятий. Обязательно будем этим заниматься", - сказал Мишустин после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной Думы.
https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007480040.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил перспективы экономического роста в условиях санкций
Мишустин: кабмин РФ будет добиваться высоких показателей роста при санкциях