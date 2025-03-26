https://ria.ru/20250326/mishustin-2007456984.html

Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях

Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года, в том числе 98 грузовых. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:47:00+03:00

2025-03-26T14:47:00+03:00

2025-03-26T14:47:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года, в том числе 98 грузовых. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "У нас на отечественных верфях заложено 183 судна до 2028 года, причем из них 98 грузовых и остальные, где-то 85 - пассажирских", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241122/trutnev-1985222073.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф