https://ria.ru/20250326/mishustin-2007456984.html
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года, в том числе 98 грузовых. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:47:00+03:00
2025-03-26T14:47:00+03:00
2025-03-26T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года, в том числе 98 грузовых. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "У нас на отечественных верфях заложено 183 судна до 2028 года, причем из них 98 грузовых и остальные, где-то 85 - пассажирских", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241122/trutnev-1985222073.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях
Мишустин: производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года