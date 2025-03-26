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Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях - РИА Новости, 26.03.2025
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14:47 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007456984.html
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года, в том числе 98 грузовых. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:47:00+03:00
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экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года, в том числе 98 грузовых. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "У нас на отечественных верфях заложено 183 судна до 2028 года, причем из них 98 грузовых и остальные, где-то 85 - пассажирских", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о производстве судов на российских верфях

Мишустин: производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство 183 судов заложено на российских верфях до 2028 года, в том числе 98 грузовых.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"У нас на отечественных верфях заложено 183 судна до 2028 года, причем из них 98 грузовых и остальные, где-то 85 - пассажирских", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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