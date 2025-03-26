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Мишустин призвал готовиться к перевороту в отраслях из-за внедрения ИИ
Мишустин призвал готовиться к перевороту в отраслях из-за внедрения ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал готовиться к перевороту в отраслях из-за внедрения ИИ
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) перевернет огромное количество отраслей, к этому нужно готовиться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:42:00+03:00
2025-03-26T14:42:00+03:00
2025-03-26T15:33:00+03:00
михаил мишустин
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) перевернет огромное количество отраслей, к этому нужно готовиться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает с отчетом правительства в Государственной думе."Экономика совместного потребления сегодня, которая пришла на смену экономике производства совместного, при использовании искусственного интеллекта перевернет огромное количество отраслей, мы к этому должны постоянно готовиться", - сказал он.
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михаил мишустин, экономика, россия, технологии
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Технологии
Мишустин призвал готовиться к перевороту в отраслях из-за внедрения ИИ
Мишустин: внедрение ИИ перевернет огромное количество отраслей