https://ria.ru/20250326/mishustin-2007455971.html

Мишустин призвал готовиться к перевороту в отраслях из-за внедрения ИИ

Мишустин призвал готовиться к перевороту в отраслях из-за внедрения ИИ - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин призвал готовиться к перевороту в отраслях из-за внедрения ИИ

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) перевернет огромное количество отраслей, к этому нужно готовиться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:42:00+03:00

2025-03-26T14:42:00+03:00

2025-03-26T15:33:00+03:00

михаил мишустин

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) перевернет огромное количество отраслей, к этому нужно готовиться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает с отчетом правительства в Государственной думе."Экономика совместного потребления сегодня, которая пришла на смену экономике производства совместного, при использовании искусственного интеллекта перевернет огромное количество отраслей, мы к этому должны постоянно готовиться", - сказал он.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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михаил мишустин, экономика, россия, технологии