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Россиян призвали не принимать звонки в мессенджерах якобы от органов власти
Россиян призвали не принимать звонки в мессенджерах якобы от органов власти - РИА Новости, 26.03.2025
Россиян призвали не принимать звонки в мессенджерах якобы от органов власти
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:23:00+03:00
2025-03-26T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех не принимать звонки в иностранных мессенджерах якобы от органов власти. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства. "Я хочу обратиться к людям, ко всем, кто нас смотрит. Пожалуйста, не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов исполнительной власти. Госструктуры не работают с этими мессенджерами и с этими инструментами", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Он перечислил работающие методы защиты от мошенников, среди которых: маркировка международных звонков, двухфакторная идентификация личности для доступа на госуслуги и банковские сервисы, самозапрет на спам-обзвоны и другие.
https://ria.ru/20250213/mishustin-1999137485.html
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технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Россиян призвали не принимать звонки в мессенджерах якобы от органов власти
Мишустин призвал не принимать звонки в мессенджерах якобы от органов власти