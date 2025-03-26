https://ria.ru/20250326/mishustin-2007443711.html

Мишустин рассказал о задачах развития новых регионов

Мишустин рассказал о задачах развития новых регионов - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о задачах развития новых регионов

Правительство РФ не откладывает на потом задачу доведения жизни в новых регионах до общероссийского уровня, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:05:00+03:00

2025-03-26T14:05:00+03:00

2025-03-26T14:05:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ не откладывает на потом задачу доведения жизни в новых регионах до общероссийского уровня, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "У нас задача стоит от президента, что в 2030 году все новые региона должны выйти на общероссийский уровень по параметрам качества жизни. Мы эту задачу на потом не откладываем", - сказал глава кабмина.

https://ria.ru/20250313/regiony-2004699338.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф