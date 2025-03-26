https://ria.ru/20250326/mishustin-2007441219.html

РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин

РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин

Российская академия наук (РАН) должна быть встроена в систему государственного управления наукой, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:56:00+03:00

2025-03-26T13:56:00+03:00

2025-03-26T13:56:00+03:00

наука

российская академия наук

госдума рф

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) должна быть встроена в систему государственного управления наукой, заявил премьер России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства. "Важно, чтобы Российская академия наук была не только экспертной площадкой, но чтобы она была встроена в систему государственного управления наукой", - сказал глава российского кабмина в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html

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2025

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российская академия наук, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, россия