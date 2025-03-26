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РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
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Наука
 
13:56 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007441219.html
РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин
РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин
Российская академия наук (РАН) должна быть встроена в систему государственного управления наукой, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:56:00+03:00
2025-03-26T13:56:00+03:00
наука
российская академия наук
госдума рф
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) должна быть встроена в систему государственного управления наукой, заявил премьер России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства. "Важно, чтобы Российская академия наук была не только экспертной площадкой, но чтобы она была встроена в систему государственного управления наукой", - сказал глава российского кабмина в ходе отчета правительства в Госдуме.
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российская академия наук, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, россия
Наука, Российская академия наук, Госдума РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
РАН должна быть встроена в систему госуправления наукой, заявил Мишустин

Мишустин: РАН должна быть встроена в систему государственного управления наукой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) должна быть встроена в систему государственного управления наукой, заявил премьер России Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства.
"Важно, чтобы Российская академия наук была не только экспертной площадкой, но чтобы она была встроена в систему государственного управления наукой", - сказал глава российского кабмина в ходе отчета правительства в Госдуме.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Вчера, 12:53
 
НаукаРоссийская академия наукГосдума РФВладимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
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