https://ria.ru/20250326/mishustin-2007434906.html
Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО
Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО
Президент России Владимир Путин всегда в контакте с кабмином по вопросам поддержки бойцов специальной военной операции (СВО), заявил глава правительства России... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:43:00+03:00
2025-03-26T13:43:00+03:00
2025-03-26T13:50:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
госдума рф
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cadca30130b0af926050f576ae1d43d3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда в контакте с кабмином по вопросам поддержки бойцов специальной военной операции (СВО), заявил глава правительства России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Это приоритет абсолютный (вопрос поддержки бойцов СВО - ред.). Лично к этому вопросу внимательно относится президент. Он в постоянном контакте и диалоге с правительством и всеми коллегами", - сказал премьер-министр.
https://ria.ru/20250326/svo-2007425686.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf4d7e49a7dbe01203597c0b9c6512b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф, михаил мишустин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО
Мишустин: Путин всегда в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО