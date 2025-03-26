https://ria.ru/20250326/mishustin-2007434906.html

Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО

Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО

Президент России Владимир Путин всегда в контакте с кабмином по вопросам поддержки бойцов специальной военной операции (СВО), заявил глава правительства России... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:43:00+03:00

2025-03-26T13:43:00+03:00

2025-03-26T13:50:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

госдума рф

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда в контакте с кабмином по вопросам поддержки бойцов специальной военной операции (СВО), заявил глава правительства России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Это приоритет абсолютный (вопрос поддержки бойцов СВО - ред.). Лично к этому вопросу внимательно относится президент. Он в постоянном контакте и диалоге с правительством и всеми коллегами", - сказал премьер-министр.

https://ria.ru/20250326/svo-2007425686.html

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россия, владимир путин, госдума рф, михаил мишустин, общество