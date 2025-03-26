https://ria.ru/20250326/mishustin-2007428428.html

Мишустин назвал борьбу с бедностью приоритетом работы правительства

Мишустин назвал борьбу с бедностью приоритетом работы правительства - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал борьбу с бедностью приоритетом работы правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов работы правительства. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:28:00+03:00

2025-03-26T13:28:00+03:00

2025-03-26T13:44:00+03:00

михаил мишустин

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общество

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов работы правительства."Борьба с бедностью – один из самых главных приоритетов работы правительства. У нас численность на сегодняшний день населения, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллионов человек в 2024 году и составила 7,2%. Это хороший результат. Мы дальше продолжим принимать все необходимые меры в этой области", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007427174.html

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2025

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михаил мишустин, госдума рф, россия, общество, экономика