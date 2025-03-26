https://ria.ru/20250326/mishustin-2007426849.html

Мишустин отметил хорошую динамику российской промышленности

Мишустин отметил хорошую динамику российской промышленности - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин отметил хорошую динамику российской промышленности

Промышленность РФ уже не первый год демонстрирует хорошую динамику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:24:00+03:00

2025-03-26T13:24:00+03:00

2025-03-26T13:24:00+03:00

экономика

технологии

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Промышленность РФ уже не первый год демонстрирует хорошую динамику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Наша промышленность уже не первый год демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2024 года она прибавила 4,6%. Во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%. Значительный вклад в этот результат внесло машиностроение. Оно нарастило свои объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%. Практически все другие направления также уверенно завершили этот год. В металлургическом комплексе рост составил примерно 8%", - сказал Мишустин. Кроме того, он отметил, что неплохую динамику показала химическая промышленность. Темпы увеличения производства лекарственных средств и медицинских материалов достигли 18%, а также значительно выросли показатели по отгрузке компьютеров, электронных и оптических изделий. "Важно, что в укреплении потенциала российской промышленности активно участвуют предприниматели. За последние пять лет бизнес увеличил объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих отраслях на 40%. Их существенный рост отмечен, например, в таких стратегических важных сферах – как автопром, радиоэлектроника", - добавил Мишустин. По его словам, для всей промышленности базовая отрасль – это станкоинструментальная. Так, в 2024 году в Челябинске было запущено первое в России крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов, которые способны обслуживать токарные и фрезерные станки или загружать прессы для горячей штамповки. Для обеспечения системной поддержки этого направления, с января стартовал нацпроект технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", уточнил Мишустин.

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экономика, технологии, россия, челябинск, михаил мишустин, госдума рф