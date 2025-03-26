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Мишустин высказался о развитии Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025
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12:50 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007411156.html
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути
Развитие Северного морского пути остается одним из ключевых приоритетов для правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:50:00+03:00
2025-03-26T12:50:00+03:00
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Развитие Северного морского пути остается одним из ключевых приоритетов для правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Особое внимание уделяли Северному морскому пути, который остается одним из наших ключевых приоритетов", - сказал Мишустин.
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госдума рф, михаил мишустин, россия, общество, экономика
Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Общество, Экономика
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути

Мишустин: развитие Севморпути — один из главных приоритетов для правительства РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Развитие Северного морского пути остается одним из ключевых приоритетов для правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Особое внимание уделяли Северному морскому пути, который остается одним из наших ключевых приоритетов", - сказал Мишустин.
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Госдума РФМихаил МишустинРоссияОбществоЭкономика
 
 
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