https://ria.ru/20250326/mishustin-2007411156.html

Мишустин высказался о развитии Северного морского пути

Мишустин высказался о развитии Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин высказался о развитии Северного морского пути

Развитие Северного морского пути остается одним из ключевых приоритетов для правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:50:00+03:00

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2025-03-26T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Развитие Северного морского пути остается одним из ключевых приоритетов для правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Особое внимание уделяли Северному морскому пути, который остается одним из наших ключевых приоритетов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250313/patrushev-2004661579.html

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госдума рф, михаил мишустин, россия, общество, экономика