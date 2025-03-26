https://ria.ru/20250326/mishustin-2007411156.html
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути
Развитие Северного морского пути остается одним из ключевых приоритетов для правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:50:00+03:00
2025-03-26T12:50:00+03:00
2025-03-26T12:50:00+03:00
госдума рф
михаил мишустин
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cadca30130b0af926050f576ae1d43d3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Развитие Северного морского пути остается одним из ключевых приоритетов для правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Особое внимание уделяли Северному морскому пути, который остается одним из наших ключевых приоритетов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250313/patrushev-2004661579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf4d7e49a7dbe01203597c0b9c6512b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, михаил мишустин, россия, общество, экономика
Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Общество, Экономика
Мишустин высказался о развитии Северного морского пути
Мишустин: развитие Севморпути — один из главных приоритетов для правительства РФ