https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html

Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России

Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России

"Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России, они с удовольствием посещают театры, кино, музеи и выставки, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:38:00+03:00

2025-03-26T12:38:00+03:00

2025-03-26T12:38:00+03:00

культура

госдума рф

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России, они с удовольствием посещают театры, кино, музеи и выставки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Интерес к культурным событиям поддерживает и "Пушкинская карта", ее оформили миллионы молодых ребят, молодых людей. Дети и подростки с большим удовольствием посещают театры, кино, музеи, выставки", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401628.html

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госдума рф, михаил мишустин, россия, общество