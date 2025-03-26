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Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России - РИА Новости, 26.03.2025
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Культура
 
12:38 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html
Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России
Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России
"Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России, они с удовольствием посещают театры, кино, музеи и выставки, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:38:00+03:00
2025-03-26T12:38:00+03:00
культура
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России, они с удовольствием посещают театры, кино, музеи и выставки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Интерес к культурным событиям поддерживает и "Пушкинская карта", ее оформили миллионы молодых ребят, молодых людей. Дети и подростки с большим удовольствием посещают театры, кино, музеи, выставки", - сказал Мишустин.
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госдума рф, михаил мишустин, россия, общество
Культура, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России

Михаил Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России, они с удовольствием посещают театры, кино, музеи и выставки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Интерес к культурным событиям поддерживает и "Пушкинская карта", ее оформили миллионы молодых ребят, молодых людей. Дети и подростки с большим удовольствием посещают театры, кино, музеи, выставки", - сказал Мишустин.
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КультураГосдума РФМихаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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