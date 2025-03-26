https://ria.ru/20250326/mishustin-2007402838.html
Мишустин рассказал о программе социальной газификации России
Мишустин рассказал о программе социальной газификации России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о программе социальной газификации России
Около миллиона частных домов в России подключили к газоснабжению по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:36:00+03:00
2025-03-26T12:36:00+03:00
2025-03-26T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Около миллиона частных домов в России подключили к газоснабжению по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для удобства граждан продолжаем и социальную газификацию. В прошлом году она была расширена на садоводческие товарищества, за все время (ее - ред.) подключили около миллиона частных домов", - сказал Мишустин во время ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной Думы.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007440276.html
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россия, михаил мишустин, общество, жкх, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Общество, ЖКХ, Экономика
Мишустин рассказал о программе социальной газификации России
Мишустин: около миллиона частных домов подключили к газу