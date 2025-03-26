https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401494.html

Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета

Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета - РИА Новости, 26.03.2025

Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета

Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:33:00+03:00

2025-03-26T12:33:00+03:00

2025-03-26T12:33:00+03:00

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили, создавая необходимую инфраструктуру, а также расширив льготное – то есть бесплатное для человека – лекарственное обеспечение при таких диагнозах", - сказал Мишустин во время отчета правительства о результатах деятельности за 2024 год в Госдуме.

https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф