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Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета - РИА Новости, 26.03.2025
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12:33 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401494.html
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета - РИА Новости, 26.03.2025
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета
Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:33:00+03:00
2025-03-26T12:33:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили, создавая необходимую инфраструктуру, а также расширив льготное – то есть бесплатное для человека – лекарственное обеспечение при таких диагнозах", - сказал Мишустин во время отчета правительства о результатах деятельности за 2024 год в Госдуме.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета

Мишустин: власти усилили борьбу с раком, болезнями сердца и диабетом

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили, создавая необходимую инфраструктуру, а также расширив льготное – то есть бесплатное для человека – лекарственное обеспечение при таких диагнозах", - сказал Мишустин во время отчета правительства о результатах деятельности за 2024 год в Госдуме.
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