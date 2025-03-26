https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401494.html
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета - РИА Новости, 26.03.2025
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета
Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:33:00+03:00
2025-03-26T12:33:00+03:00
2025-03-26T12:33:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили, создавая необходимую инфраструктуру, а также расширив льготное – то есть бесплатное для человека – лекарственное обеспечение при таких диагнозах", - сказал Мишустин во время отчета правительства о результатах деятельности за 2024 год в Госдуме.
https://ria.ru/20250201/lechenie-1996814826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_4d3f2a1fbac513686309568c1e2d14b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета
Мишустин: власти усилили борьбу с раком, болезнями сердца и диабетом