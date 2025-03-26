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Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
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12:29 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007399961.html
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин
Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:29:00+03:00
2025-03-26T12:29:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек. И дальше будем развивать подобные практики", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в ГД с отчетом о работе правительства за 2024 год.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин

Мишустин: правительство будет развивать соцобслуживание пожилых на дому

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек. И дальше будем развивать подобные практики", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в ГД с отчетом о работе правительства за 2024 год.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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