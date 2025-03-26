https://ria.ru/20250326/mishustin-2007399961.html

Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин

Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин

Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:29:00+03:00

2025-03-26T12:29:00+03:00

2025-03-26T12:29:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек. И дальше будем развивать подобные практики", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в ГД с отчетом о работе правительства за 2024 год.

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф