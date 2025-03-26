https://ria.ru/20250326/mishustin-2007399961.html
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин
Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:29:00+03:00
2025-03-26T12:29:00+03:00
2025-03-26T12:29:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_afb3c359225355934136714846b36d64.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек. И дальше будем развивать подобные практики", - сказал Мишустин в ходе своего выступления в ГД с отчетом о работе правительства за 2024 год.
https://ria.ru/20250127/indeksatsiya-1995649484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_4cd375bd106cf59fef524715454cf1bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин
Мишустин: правительство будет развивать соцобслуживание пожилых на дому