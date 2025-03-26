https://ria.ru/20250326/mishustin-2007391415.html

Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин

Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин

Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:11:00+03:00

2025-03-26T12:11:00+03:00

2025-03-26T12:12:00+03:00

экономика

россия

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.

https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html

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2025

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экономика, россия, госдума рф, михаил мишустин