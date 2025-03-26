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Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
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12:11 26.03.2025 (обновлено: 12:12 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007391415.html
Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин
Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин
Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:11:00+03:00
2025-03-26T12:12:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.
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экономика, россия, госдума рф, михаил мишустин
Экономика, Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Рост реальных доходов населения составил 8,5 процента, сообщил Мишустин

Мишустин: рост реальных доходов населения составил 8,5 процента в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.
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