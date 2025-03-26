https://ria.ru/20250326/minoborony-2007430617.html

ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах

ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах - РИА Новости, 26.03.2025

ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах

Украинские войска, несмотря на договоренность о прекращении ударов по энергоинфраструктуре, трижды пытались атаковать объекты энергетики в Крыму, Брянской и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:35:00+03:00

2025-03-26T13:35:00+03:00

2025-03-26T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинские войска, несмотря на договоренность о прекращении ударов по энергоинфраструктуре, трижды пытались атаковать объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях, сообщили в Минобороны."Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — говорится в сводке.Кроме того, примерно в 04:45 мск украинский дрон пытался поразить объект филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго". Из-за этого отключилась высоковольтная линия и жители Комаричского района остались без электричества.А накануне днем беспилотник атаковал энергообъект филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго", добавили в военном ведомстве. Там произошло каскадное отключение подстанций, лишившее света более четырех тысяч потребителей Хомутовского района."Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — заключили в Минобороны.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли, в частности: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

https://ria.ru/20250325/obekty-2007307820.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, курская область, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины