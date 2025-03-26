ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах
Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектам в трех областях
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинские войска, несмотря на договоренность о прекращении ударов по энергоинфраструктуре, трижды пытались атаковать объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях, сообщили в Минобороны.
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"Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — говорится в сводке.
Кроме того, примерно в 04:45 мск украинский дрон пытался поразить объект филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго". Из-за этого отключилась высоковольтная линия и жители Комаричского района остались без электричества.
А накануне днем беспилотник атаковал энергообъект филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго", добавили в военном ведомстве. Там произошло каскадное отключение подстанций, лишившее света более четырех тысяч потребителей Хомутовского района.
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"Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — заключили в Минобороны.
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.
Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли, в частности: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.