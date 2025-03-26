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ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 26.03.2025 (обновлено: 18:40 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/minoborony-2007430617.html
ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах
ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах
Украинские войска, несмотря на договоренность о прекращении ударов по энергоинфраструктуре, трижды пытались атаковать объекты энергетики в Крыму, Брянской и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:35:00+03:00
2025-03-26T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинские войска, несмотря на договоренность о прекращении ударов по энергоинфраструктуре, трижды пытались атаковать объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях, сообщили в Минобороны."Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — говорится в сводке.Кроме того, примерно в 04:45 мск украинский дрон пытался поразить объект филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго". Из-за этого отключилась высоковольтная линия и жители Комаричского района остались без электричества.А накануне днем беспилотник атаковал энергообъект филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго", добавили в военном ведомстве. Там произошло каскадное отключение подстанций, лишившее света более четырех тысяч потребителей Хомутовского района."Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — заключили в Минобороны.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли, в частности: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
https://ria.ru/20250325/obekty-2007307820.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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курская область
брянская область
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россия, курская область, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ вопреки договоренностям атаковали энергообъекты в трех регионах

Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектам в трех областях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинские войска, несмотря на договоренность о прекращении ударов по энергоинфраструктуре, трижды пытались атаковать объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях, сообщили в Минобороны.
«
"Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", — говорится в сводке.
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25 марта, 21:53
Кроме того, примерно в 04:45 мск украинский дрон пытался поразить объект филиала ПАО "Россети Центр — Брянскэнерго". Из-за этого отключилась высоковольтная линия и жители Комаричского района остались без электричества.
А накануне днем беспилотник атаковал энергообъект филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго", добавили в военном ведомстве. Там произошло каскадное отключение подстанций, лишившее света более четырех тысяч потребителей Хомутовского района.
«
"Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — заключили в Минобороны.
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Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.
Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который вошли, в частности: нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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