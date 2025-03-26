Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ
Блумберг: Минфин США намерен сократить штат сотрудников из-за программы DOGE
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск, сообщает агентство Блумберг.
По данным агентства, которое ссылается на заявление, представленное в судебном деле чиновником министерства, план, который находится в стадии согласования, будет "адаптирован под каждое бюро и во многих случаях потребует сокращения значительного количества сотрудников".
В штате министерства финансов США числятся более 100 тысяч человек, работающих в разных структурах, включая налоговую службу, бюро фискальной службы, монетный двор США и управление валютного контролёра. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что целью инициативы DOGE является повышение эффективности работы, а не "ликвидация правительства" путём массовых увольнений.