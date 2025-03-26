Рейтинг@Mail.ru
Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/minfin-2007336967.html
Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ
Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025
Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ
Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:41:00+03:00
2025-03-26T04:41:00+03:00
в мире
сша
илон маск
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_4d58c49dbf973d5a8416704a390a3a62.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск, сообщает агентство Блумберг. По данным агентства, которое ссылается на заявление, представленное в судебном деле чиновником министерства, план, который находится в стадии согласования, будет "адаптирован под каждое бюро и во многих случаях потребует сокращения значительного количества сотрудников". В штате министерства финансов США числятся более 100 тысяч человек, работающих в разных структурах, включая налоговую службу, бюро фискальной службы, монетный двор США и управление валютного контролёра. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что целью инициативы DOGE является повышение эффективности работы, а не "ликвидация правительства" путём массовых увольнений.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007216001.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, скотт бессент
В мире, США, Илон Маск, Скотт Бессент
Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ

Блумберг: Минфин США намерен сократить штат сотрудников из-за программы DOGE

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск, сообщает агентство Блумберг.
По данным агентства, которое ссылается на заявление, представленное в судебном деле чиновником министерства, план, который находится в стадии согласования, будет "адаптирован под каждое бюро и во многих случаях потребует сокращения значительного количества сотрудников".
В штате министерства финансов США числятся более 100 тысяч человек, работающих в разных структурах, включая налоговую службу, бюро фискальной службы, монетный двор США и управление валютного контролёра. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что целью инициативы DOGE является повышение эффективности работы, а не "ликвидация правительства" путём массовых увольнений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США
Вчера, 15:47
 
В миреСШАИлон МаскСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала