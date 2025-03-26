https://ria.ru/20250326/minfin-2007336967.html

Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ

Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2025

Минфин США планирует урезать штат по инициативе DOGE, пишут СМИ

Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:41:00+03:00

2025-03-26T04:41:00+03:00

2025-03-26T04:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск, сообщает агентство Блумберг. По данным агентства, которое ссылается на заявление, представленное в судебном деле чиновником министерства, план, который находится в стадии согласования, будет "адаптирован под каждое бюро и во многих случаях потребует сокращения значительного количества сотрудников". В штате министерства финансов США числятся более 100 тысяч человек, работающих в разных структурах, включая налоговую службу, бюро фискальной службы, монетный двор США и управление валютного контролёра. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что целью инициативы DOGE является повышение эффективности работы, а не "ликвидация правительства" путём массовых увольнений.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007216001.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, скотт бессент