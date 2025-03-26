https://ria.ru/20250326/mikroelektronika-2007311780.html

Свыше 20% российского экспорта микроэлектроники приходится на столицу

Свыше 20% российского экспорта микроэлектроники приходится на столицу - РИА Новости, 26.03.2025

Свыше 20% российского экспорта микроэлектроники приходится на столицу

Высокотехнологичная продукция, которая была произведена на территории столицы местными предприятиями, востребована в других странах: по итогам прошлого года... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:13:00+03:00

2025-03-26T07:13:00+03:00

2025-03-26T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Высокотехнологичная продукция, которая была произведена на территории столицы местными предприятиями, востребована в других странах: по итогам прошлого года доля города в совокупном объеме поставок продукции микроэлектроники России составила 23%, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Город уделяет особое внимание увеличению поставок продукции высокотехнологичных отраслей в дружественные страны, в частности микроэлектроники. Среди основных стран-партнеров по столичному экспорту электронных интегральных схем, полупроводниковых приборов, процессоров и контроллеров можно выделить Белоруссию, Индию, Китай, Турцию, Гонконг, Алжир и Казахстан", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В Беларусь было отправлено свыше 40% от общего объема поставок продукции московских производителей микроэлектроники, в Индию – около 30%. В Китай столичные предприятия отправили 9% от общего объема, в Турции и Гонконг – 8,5% и 6,5% соответственно. На Алжир и Казахстан совокупно пришлось 5% поставок московской микроэлектроники.Уже шесть лет центр "Моспром" оказывает поддержку столичным предприятиям в выходе на международные рынки. Ощутимый инструмент поддержки - байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. С помощью этого проекта проводятся B2B- и B2G-встречи с потенциальными партнерами. За счет этого происходит расширение географии поставок, налаживание деловых контактов и привлечение инвестиций. С помощью таких инициатив московские компании укрепляют свои позиции в других странах и увеличивают экспортный потенциал.Еще столичным экспортерам помощь оказывает государство. В стране реализуется нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где оказывают поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250324/moskva-2007051353.html

https://ria.ru/20250325/promyshlennost-2007066812.html

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анатолий гарбузов, москва