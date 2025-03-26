https://ria.ru/20250326/melnichenko-2007538344.html
Первые 10 вагонов с щебнем прибыли в Пензу из ДНР
Первые 10 вагонов с щебнем прибыли в Пензу из ДНР - РИА Новости, 26.03.2025
Первые 10 вагонов с щебнем прибыли в Пензу из ДНР
Первые 10 вагонов с гранитным щебнем прибыли в Пензу с Каранского карьера в Донецкой Народной Республике, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:01:00+03:00
2025-03-26T18:01:00+03:00
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пензенская область
пензенская область
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ПЕНЗА, 26 мар - РИА Новости. Первые 10 вагонов с гранитным щебнем прибыли в Пензу с Каранского карьера в Донецкой Народной Республике, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. "Из ДНР в Пензу прибыли первые 10 вагонов с гранитным щебнем. Это результат работы, которую мы ведем уже три года. Пензенский "Мостовик" помогает развивать производство на базе Каранского карьера в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. Выражаю огромную благодарность заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку этого проекта", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. В пресс-службе отметили, что стройматериал высокого качества будет использоваться при дорожных работах в Пензенской области уже в этом году. "Для того, чтобы произведенные в Донецкой республике строительные материалы могли доставляться в другие российские регионы, в Тельмановском районе ДНР восстановлены железнодорожные пути. Возобновлено движение грузовых поездов на участке Ясиноватая – Волноваха", - уточняется в сообщении. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первая партия щебня из ДНР доставлена в Пензенскую область по восстановленным железнодорожным путям, продукция предназначена для реализации проектов дорожного строительства. По его словам, всего, согласно первой заявке, планируется отгрузить порядка 30 тысяч тонн. Каранский карьер - участник свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. С 2008 по 2022 год производство на карьере не велось. Сейчас это месторождение позволяет выпускать фракционные щебни не только для автомобильных и железных дорог, но и для восстановления и постройки объектов жилищного фонда.
https://ria.ru/20250227/penza-2001933603.html
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пензенская область, олег мельниченко, донецкая народная республика
Пензенская область, Пензенская область, Олег Мельниченко, Донецкая Народная Республика
Первые 10 вагонов с щебнем прибыли в Пензу из ДНР
Мельниченко: первые 10 вагонов с щебнем прибыли в Пензу из ДНР
ПЕНЗА, 26 мар - РИА Новости. Первые 10 вагонов с гранитным щебнем прибыли в Пензу с Каранского карьера в Донецкой Народной Республике, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
"Из ДНР в Пензу прибыли первые 10 вагонов с гранитным щебнем. Это результат работы, которую мы ведем уже три года. Пензенский "Мостовик" помогает развивать производство на базе Каранского карьера в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. Выражаю огромную благодарность заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку этого проекта", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
В пресс-службе отметили, что стройматериал высокого качества будет использоваться при дорожных работах в Пензенской области уже в этом году.
"Для того, чтобы произведенные в Донецкой республике строительные материалы могли доставляться в другие российские регионы, в Тельмановском районе ДНР восстановлены железнодорожные пути. Возобновлено движение грузовых поездов на участке Ясиноватая – Волноваха", - уточняется в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первая партия щебня из ДНР доставлена в Пензенскую область по восстановленным железнодорожным путям, продукция предназначена для реализации проектов дорожного строительства. По его словам, всего, согласно первой заявке, планируется отгрузить порядка 30 тысяч тонн.
Каранский карьер - участник свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. С 2008 по 2022 год производство на карьере не велось. Сейчас это месторождение позволяет выпускать фракционные щебни не только для автомобильных и железных дорог, но и для восстановления и постройки объектов жилищного фонда.