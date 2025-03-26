https://ria.ru/20250326/manturov-2007539055.html

Мантуров дал совет иностранным компаниям, желающим вернуться в Россию

Мантуров дал совет иностранным компаниям, желающим вернуться в Россию - РИА Новости, 26.03.2025

Мантуров дал совет иностранным компаниям, желающим вернуться в Россию

Правительство РФ не готовило и не будет готовить перечень иностранных компаний, которые смогут вернуться в Россию, сначала они должны сами выйти с инициативой о РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:04:00+03:00

2025-03-26T18:04:00+03:00

2025-03-26T18:04:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ не готовило и не будет готовить перечень иностранных компаний, которые смогут вернуться в Россию, сначала они должны сами выйти с инициативой о таких планах, заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Никакого перечня никто и не готовил, и не будет готовить. Я имею в виду, что сначала компании должны сами выйти с такой инициативой. Я откуда знаю, или мои коллеги по правительству о том, что у кого-то есть планы вернуться. Мы же этого не знаем", - ответил Мантуров на вопрос РИА Новости, подготовлен ли уже перечень иностранных компаний, которые смогут вернуться в Россию.

https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html

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экономика, россия, денис мантуров