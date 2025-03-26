https://ria.ru/20250326/liksutov-2007309035.html

Ликсутов: резидент ОЭЗ зарегистрировал аппарат для непрямого массажа сердца

Ликсутов: резидент ОЭЗ зарегистрировал аппарат для непрямого массажа сердца - РИА Новости, 26.03.2025

Ликсутов: резидент ОЭЗ зарегистрировал аппарат для непрямого массажа сердца

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - предприятие "Медплант" - получило регудостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:13:00+03:00

2025-03-26T09:13:00+03:00

2025-03-26T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - предприятие "Медплант" - получило регудостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем развитие медицинской индустрии. В особой экономической зоне "Технополис Москва" более 15 предприятий занимаются производством оборудования для оказания экстренной помощи, аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, инновационных протезов и многого другого. За время деятельности в столичной ОЭЗ компании отрасли изготовили продукцию на сумму свыше 7 миллиардов рублей. Новое изделие компании "Медплант" предназначено для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Аппарат был разработан за три года, а объем инвестиций в проект составил около 60 миллионов рублей", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.С помощью полученного регудостоверения оборудование, предназначенное для проведения сердечно-легочной реанимации "Арка", предоставляет предприятию возможность вывести его на массовый рынок для использования в сфере здравоохранения.По словам министра правительства Москвы, главы столичного ДИПП Анатолия Гарбузова, разработка компании – роботизированное устройство. Данное оборудование может заменить медика или спасателя во время проведения непрямого массажа сердца. Аппарат позволяет освободить руки для осуществления других необходимых манипуляций, например, введения инъекций."Аппарат способен функционировать непрерывно в течение 92 минут, а замена аккумулятора осуществляется без приостановки реанимационных мероприятий", – сказал Гарбузов.Выпуск оборудования для этой манипуляции происходит на площадке "Печатники"."Предприятия, чьи производственные мощности размещены в особой экономической зоне "Технополис Москва", могут получить статус резидента и воспользоваться государственной поддержкой в виде налоговых льгот и других преференций. Сэкономленные средства компании инвестируют в расширение производства, ассортимента продукции, а также в новые разработки и получение патентов на них", – рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.Этот аппарат могут использовать при работе бригады скорой помощи, МЧС и сотрудники больницы.Как отметил замначальника производства компании Максим Багма, за год предприятие намерено произвести свыше 100 единиц оборудования."Для этого мы произвели технологическое дооснащение – запустили линию поверхностного монтажа для сборки электронных модулей, а также расширили штат инженеров-сборщиков, чтобы обеспечить бесперебойный выпуск продукции", – подчеркнул Багма.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005446109.html

https://ria.ru/20250312/liksutov-2004463027.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин