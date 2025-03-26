https://ria.ru/20250326/liksutov-2007309035.html
Ликсутов: резидент ОЭЗ зарегистрировал аппарат для непрямого массажа сердца
Ликсутов: резидент ОЭЗ зарегистрировал аппарат для непрямого массажа сердца - РИА Новости, 26.03.2025
Ликсутов: резидент ОЭЗ зарегистрировал аппарат для непрямого массажа сердца
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - предприятие "Медплант" - получило регудостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:13:00+03:00
2025-03-26T09:13:00+03:00
2025-03-26T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - предприятие "Медплант" - получило регудостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем развитие медицинской индустрии. В особой экономической зоне "Технополис Москва" более 15 предприятий занимаются производством оборудования для оказания экстренной помощи, аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, инновационных протезов и многого другого. За время деятельности в столичной ОЭЗ компании отрасли изготовили продукцию на сумму свыше 7 миллиардов рублей. Новое изделие компании "Медплант" предназначено для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Аппарат был разработан за три года, а объем инвестиций в проект составил около 60 миллионов рублей", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.С помощью полученного регудостоверения оборудование, предназначенное для проведения сердечно-легочной реанимации "Арка", предоставляет предприятию возможность вывести его на массовый рынок для использования в сфере здравоохранения.По словам министра правительства Москвы, главы столичного ДИПП Анатолия Гарбузова, разработка компании – роботизированное устройство. Данное оборудование может заменить медика или спасателя во время проведения непрямого массажа сердца. Аппарат позволяет освободить руки для осуществления других необходимых манипуляций, например, введения инъекций."Аппарат способен функционировать непрерывно в течение 92 минут, а замена аккумулятора осуществляется без приостановки реанимационных мероприятий", – сказал Гарбузов.Выпуск оборудования для этой манипуляции происходит на площадке "Печатники"."Предприятия, чьи производственные мощности размещены в особой экономической зоне "Технополис Москва", могут получить статус резидента и воспользоваться государственной поддержкой в виде налоговых льгот и других преференций. Сэкономленные средства компании инвестируют в расширение производства, ассортимента продукции, а также в новые разработки и получение патентов на них", – рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.Этот аппарат могут использовать при работе бригады скорой помощи, МЧС и сотрудники больницы.Как отметил замначальника производства компании Максим Багма, за год предприятие намерено произвести свыше 100 единиц оборудования."Для этого мы произвели технологическое дооснащение – запустили линию поверхностного монтажа для сборки электронных модулей, а также расширили штат инженеров-сборщиков, чтобы обеспечить бесперебойный выпуск продукции", – подчеркнул Багма.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005446109.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - предприятие "Медплант" - получило регудостоверение Росздравнадзора на аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
мы поддерживаем развитие медицинской индустрии. В особой экономической зоне "Технополис Москва" более 15 предприятий занимаются производством оборудования для оказания экстренной помощи, аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, инновационных протезов и многого другого. За время деятельности в столичной ОЭЗ компании отрасли изготовили продукцию на сумму свыше 7 миллиардов рублей. Новое изделие компании "Медплант" предназначено для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Аппарат был разработан за три года, а объем инвестиций в проект составил около 60 миллионов рублей", – сказал Ликсутов
, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
С помощью полученного регудостоверения оборудование, предназначенное для проведения сердечно-легочной реанимации "Арка", предоставляет предприятию возможность вывести его на массовый рынок для использования в сфере здравоохранения.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного ДИПП Анатолия Гарбузова
, разработка компании – роботизированное устройство. Данное оборудование может заменить медика или спасателя во время проведения непрямого массажа сердца. Аппарат позволяет освободить руки для осуществления других необходимых манипуляций, например, введения инъекций.
"Аппарат способен функционировать непрерывно в течение 92 минут, а замена аккумулятора осуществляется без приостановки реанимационных мероприятий", – сказал Гарбузов.
Выпуск оборудования для этой манипуляции происходит на площадке "Печатники".
"Предприятия, чьи производственные мощности размещены в особой экономической зоне "Технополис Москва", могут получить статус резидента и воспользоваться государственной поддержкой в виде налоговых льгот и других преференций. Сэкономленные средства компании инвестируют в расширение производства, ассортимента продукции, а также в новые разработки и получение патентов на них", – рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
.
Этот аппарат могут использовать при работе бригады скорой помощи, МЧС и сотрудники больницы.
Как отметил замначальника производства компании Максим Багма, за год предприятие намерено произвести свыше 100 единиц оборудования.
"Для этого мы произвели технологическое дооснащение – запустили линию поверхностного монтажа для сборки электронных модулей, а также расширили штат инженеров-сборщиков, чтобы обеспечить бесперебойный выпуск продукции", – подчеркнул Багма.