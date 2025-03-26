https://ria.ru/20250326/lavrov-2007571813.html
Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов
Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов - РИА Новости, 26.03.2025
Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов
Серия убийств сотрудников российских СМИ показывает готовность украинских нацистов продолжать грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:16:00+03:00
2025-03-26T21:16:00+03:00
2025-03-26T22:14:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Серия убийств сотрудников российских СМИ показывает готовность украинских нацистов продолжать грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД Сергей Лавров в обращении в связи с гибелью журналистов. "Серия жестоких убийств российских журналистов — яркое свидетельство готовности украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, совершать преступления против мирного населения. Профессиональный путь ваших коллег — пример честной, самоотверженной журналистики. Скорблю вместе с вами. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки их родным и близким", — говорится в тексте.По словам министра, российские военкоры, как и представители СМИ, вносят неоценимый вклад в доведение до общественности правдивой информации о событиях, касающихся спецоперации. "Благодаря самоотверженной работе этих бесстрашных людей мир узнает о зверствах, чинимых киевским режимом. <...> От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю вам и всем вашим коллегам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, военного корреспондента МИЦ "Известия" Александра Федорчака, оператора телеканала "Звезда" Андрей Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели", — сказал Лавров.Панов, Сиркели и Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине в поселке Михайловка в ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил много ранений, он находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения возила ее в зону СВО. Позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html
https://ria.ru/20250326/peskov-2007406208.html
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россия, киев, белгородская область, украина, анна прокофьева, сергей лавров, дмитрий волков, происшествия, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Россия, Киев, Белгородская область, Украина, Анна Прокофьева, Сергей Лавров, Дмитрий Волков, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов
Лавров: убийства журналистов доказывают готовность Киева и дальше нарушать закон
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Серия убийств сотрудников российских СМИ показывает готовность украинских нацистов продолжать грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД Сергей Лавров в обращении в связи с гибелью журналистов.
"Серия жестоких убийств российских журналистов — яркое свидетельство готовности украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, совершать преступления против мирного населения. Профессиональный путь ваших коллег — пример честной, самоотверженной журналистики. Скорблю вместе с вами. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки их родным и близким", — говорится в тексте.
По словам министра, российские военкоры, как и представители СМИ, вносят неоценимый вклад в доведение до общественности правдивой информации о событиях, касающихся спецоперации.
"Благодаря самоотверженной работе этих бесстрашных людей мир узнает о зверствах, чинимых киевским режимом. <...> От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю вам и всем вашим коллегам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой
, военного корреспондента МИЦ "Известия" Александра Федорчака, оператора телеканала "Звезда" Андрей Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели", — сказал Лавров.
Панов, Сиркели и Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине в поселке Михайловка в ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области
на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков
получил много ранений, он находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения возила ее в зону СВО. Позже стала работать с Первым каналом.