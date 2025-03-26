https://ria.ru/20250326/lavrov-2007571813.html

Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов

Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов - РИА Новости, 26.03.2025

Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов

Серия убийств сотрудников российских СМИ показывает готовность украинских нацистов продолжать грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, заявил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:16:00+03:00

2025-03-26T21:16:00+03:00

2025-03-26T22:14:00+03:00

россия

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белгородская область

украина

анна прокофьева

сергей лавров

дмитрий волков

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Серия убийств сотрудников российских СМИ показывает готовность украинских нацистов продолжать грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД Сергей Лавров в обращении в связи с гибелью журналистов. "Серия жестоких убийств российских журналистов — яркое свидетельство готовности украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, совершать преступления против мирного населения. Профессиональный путь ваших коллег — пример честной, самоотверженной журналистики. Скорблю вместе с вами. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки их родным и близким", — говорится в тексте.По словам министра, российские военкоры, как и представители СМИ, вносят неоценимый вклад в доведение до общественности правдивой информации о событиях, касающихся спецоперации. "Благодаря самоотверженной работе этих бесстрашных людей мир узнает о зверствах, чинимых киевским режимом. <...> От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю вам и всем вашим коллегам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, военного корреспондента МИЦ "Известия" Александра Федорчака, оператора телеканала "Звезда" Андрей Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели", — сказал Лавров.Панов, Сиркели и Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине в поселке Михайловка в ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".Ранее в среду пресс-служба Первого канала сообщила, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил много ранений, он находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения возила ее в зону СВО. Позже стала работать с Первым каналом.

https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html

https://ria.ru/20250326/peskov-2007406208.html

https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html

россия

киев

белгородская область

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россия, киев, белгородская область, украина, анна прокофьева, сергей лавров, дмитрий волков, происшествия, вооруженные силы украины, луганская народная республика