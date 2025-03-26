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Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров - РИА Новости, 26.03.2025
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00:51 26.03.2025 (обновлено: 00:52 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/lavrov-2007324035.html
Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров
Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров - РИА Новости, 26.03.2025
Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров
Диалог между Россией и США необходим, его возобновление - это возвращение к нормальности, а то, что отношения стран испытали при экс-президенте Штатов Джо... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:51:00+03:00
2025-03-26T00:52:00+03:00
в мире
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джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Диалог между Россией и США необходим, его возобновление - это возвращение к нормальности, а то, что отношения стран испытали при экс-президенте Штатов Джо Байдене - аномалия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу. "Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог – это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что разногласия между странами все равно есть, но, например, восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления - "это либо больные люди, либо самоубийцы". "То, что люди Дональда Трампа хотят сделать эти отношения взаимовыгодными там, где это возможно, взаимоуважительными там, где мы не соглашаемся, и не допускать, чтобы разногласия двух крупнейших ядерных держав перерастали в конфронтацию, здесь у нас консенсус", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20250325/zelenskij-2007308324.html
https://ria.ru/20250325/rossiya-2007307699.html
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в мире, россия, сша, джо байден, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров

Лавров назвал диалог между Россией и США возвращением к нормальности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Диалог между Россией и США необходим, его возобновление - это возвращение к нормальности, а то, что отношения стран испытали при экс-президенте Штатов Джо Байдене - аномалия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
"Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог – это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина", - сказал Лавров.
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Он подчеркнул, что разногласия между странами все равно есть, но, например, восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления - "это либо больные люди, либо самоубийцы".
"То, что люди Дональда Трампа хотят сделать эти отношения взаимовыгодными там, где это возможно, взаимоуважительными там, где мы не соглашаемся, и не допускать, чтобы разногласия двух крупнейших ядерных держав перерастали в конфронтацию, здесь у нас консенсус", - заключил Лавров.
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