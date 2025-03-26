https://ria.ru/20250326/lavrov-2007324035.html

Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров

Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров - РИА Новости, 26.03.2025

Диалог между Россией и США необходим, заявил Лавров

Диалог между Россией и США необходим, его возобновление - это возвращение к нормальности, а то, что отношения стран испытали при экс-президенте Штатов Джо... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:51:00+03:00

2025-03-26T00:51:00+03:00

2025-03-26T00:52:00+03:00

в мире

россия

сша

джо байден

сергей лавров

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Диалог между Россией и США необходим, его возобновление - это возвращение к нормальности, а то, что отношения стран испытали при экс-президенте Штатов Джо Байдене - аномалия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу. "Считаю, что то, что мы испытали при Джо Байдене – это аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Джо Байдена… То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог – это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что разногласия между странами все равно есть, но, например, восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления - "это либо больные люди, либо самоубийцы". "То, что люди Дональда Трампа хотят сделать эти отношения взаимовыгодными там, где это возможно, взаимоуважительными там, где мы не соглашаемся, и не допускать, чтобы разногласия двух крупнейших ядерных держав перерастали в конфронтацию, здесь у нас консенсус", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20250325/zelenskij-2007308324.html

https://ria.ru/20250325/rossiya-2007307699.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, джо байден, сергей лавров, дональд трамп