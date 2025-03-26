https://ria.ru/20250326/lavrov-2007323450.html

Лавров рассказал о работе ядерной "пятерки"

Лавров рассказал о работе ядерной "пятерки" - РИА Новости, 26.03.2025

Лавров рассказал о работе ядерной "пятерки"

Работа ядерной "пятерки" никогда не прекращалась, Россия не против продолжать работать в таком формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:39:00+03:00

2025-03-26T00:39:00+03:00

2025-03-26T00:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работа ядерной "пятерки" никогда не прекращалась, Россия не против продолжать работать в таком формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу. "По нашей инициативе в январе 2022 года состоялся онлайн-саммит, когда формула "Горбачева-Рейгана" о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не должна быть развязана, была переведена в пятисторонний формат. Вся ядерная "пятерка" повторила эту формулу. Мы не против того, чтобы продолжать работу в этом формате. Она, кстати, никогда и не прекращалась", - сказал Лавров. Министр добавил, что США предлагают расширить ядерную "пятерку", привлечь к переговорам Китай, но это дело Пекина и Россия отнесется с уважением к выбору КНР. Он отметил, что в таком формате в основном обсуждаются меры доверия, то, что не связано с сокращениями или с обсуждением количественных параметров ядерных арсеналов и избежанием каких-то инцидентов. "Если и вести речь о расширении круга участников, то куда девать Францию и Британию? Эти две страны вместе с США - члены одного альянса, который в годы Джо Байдена, да и до него тоже, мало доброго высказывал в наш адрес, а в период его президентства просто объявил нас "главной угрозой". Если мы - главная угроза, а нам говорят: "Давайте с вами разговаривать, но вот эти две стороны не троньте", то это не честно", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20250129/zapad-1996152214.html

https://ria.ru/20250123/rossija-1995150025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, китай, сергей лавров, джо байден