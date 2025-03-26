https://ria.ru/20250326/kreml-2007412305.html
В Кремле прокомментировали попытки Киева наносить удары по энергообъектам
В Кремле прокомментировали попытки Киева наносить удары по энергообъектам - РИА Новости, 26.03.2025
В Кремле прокомментировали попытки Киева наносить удары по энергообъектам
Попытки Украины наносить удары по энергообъектам РФ хорошо известны, Киев не раз демонстрировал недоговороспособность, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:52:00+03:00
2025-03-26T12:52:00+03:00
2025-03-26T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Попытки Украины наносить удары по энергообъектам РФ хорошо известны, Киев не раз демонстрировал недоговороспособность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Попытки (Украины - ред.) нанесения ударов (по энергообъектам РФ - ред.) были на этих днях. Они были, они хорошо известны. Мы публиковали эту информацию. Поэтому здесь, отдавая себе отчет в том, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы все-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250326/kreml-2007409871.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали попытки Киева наносить удары по энергообъектам
Песков: попытки Киева наносить удары по энергообъектам России хорошо известны