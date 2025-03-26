https://ria.ru/20250326/krch-2007433527.html

Студенты показали знания в истории, культуре и традициях народов КЧР

Студенты показали знания в истории, культуре и традициях народов КЧР - РИА Новости, 26.03.2025

Студенты показали знания в истории, культуре и традициях народов КЧР

Интеллектуальная игра по истории, культуре и традициям народов Карачаево-Черкесии собрала более 100 студентов из разных учебных заведений региона, сообщает... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:39:00+03:00

2025-03-26T13:39:00+03:00

2025-03-26T13:39:00+03:00

карачаево-черкесская республика

общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Интеллектуальная игра по истории, культуре и традициям народов Карачаево-Черкесии собрала более 100 студентов из разных учебных заведений региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Этно-квиз организовало министерство Карачаево-Черкесской республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати совместно с международным объединением "Алашара". Юные эрудиты соревновались в знаниях о народах КЧР, решая исторические задачи и загадки, а также участвовали в музыкальной викторине в рамках шести тематических туров. По итогам интеллектуальных соревнований выявлены лучшие знатоки. В категории средних специальных учебных заведений победителем стала объединенная команда студентов разных ссузов "Дети гор". Среди вузов первенство завоевала команда "Феникс", представлявшая КЧГУ имени У.Д. Алиева. Кульминацией события стала церемония чествования победителей. Команда, занявшая первое место, удостоилась поездки на Межрегиональный молодежный форум "Межкультурный диалог-2025". Призерам вручили кубки, дипломы и медали. Каждый участник этно-квиза получил памятный сувенир: сертификат об участии и термос с символикой мероприятия.

https://ria.ru/20241213/temrezov-1989000711.html

https://ria.ru/20241212/krch-1988873353.html

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общество, карачаево-черкесская республика (кчр)