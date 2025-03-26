https://ria.ru/20250326/krasnojarsk-2007349538.html

В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания

В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания - РИА Новости, 26.03.2025

В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания

Группировка пожарных увеличена с 32 до 41 человека при тушении заброшенного здания с мусором в Красноярске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:52:00+03:00

2025-03-26T08:52:00+03:00

2025-03-26T08:54:00+03:00

происшествия

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Группировка пожарных увеличена с 32 до 41 человека при тушении заброшенного здания с мусором в Красноярске, сообщает МЧС РФ. Ранее в краевом главке МЧС сообщали РИА Новости, что на улице Энергетиков в Красноярске загорелось заброшенное здание с мусором. Площадь пожара составляет 1000 "квадратов". На месте работало 32 человека и 8 единиц техники. "Группировка пожарных увеличена до 41 человека и 13 единиц техники. Для разведки очага пожара планируется применение беспилотной авиационной системы", - говорится в сообщении. Уточняется, что к месту пожара направлены специалисты Роспотребнадзора для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.

https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998771995.html

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происшествия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)