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В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания - РИА Новости, 26.03.2025
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08:52 26.03.2025 (обновлено: 08:54 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/krasnojarsk-2007349538.html
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания - РИА Новости, 26.03.2025
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания
Группировка пожарных увеличена с 32 до 41 человека при тушении заброшенного здания с мусором в Красноярске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:52:00+03:00
2025-03-26T08:54:00+03:00
происшествия
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Группировка пожарных увеличена с 32 до 41 человека при тушении заброшенного здания с мусором в Красноярске, сообщает МЧС РФ. Ранее в краевом главке МЧС сообщали РИА Новости, что на улице Энергетиков в Красноярске загорелось заброшенное здание с мусором. Площадь пожара составляет 1000 "квадратов". На месте работало 32 человека и 8 единиц техники. "Группировка пожарных увеличена до 41 человека и 13 единиц техники. Для разведки очага пожара планируется применение беспилотной авиационной системы", - говорится в сообщении. Уточняется, что к месту пожара направлены специалисты Роспотребнадзора для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
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происшествия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания

В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания с мусором

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Группировка пожарных увеличена с 32 до 41 человека при тушении заброшенного здания с мусором в Красноярске, сообщает МЧС РФ.
Ранее в краевом главке МЧС сообщали РИА Новости, что на улице Энергетиков в Красноярске загорелось заброшенное здание с мусором. Площадь пожара составляет 1000 "квадратов". На месте работало 32 человека и 8 единиц техники.
"Группировка пожарных увеличена до 41 человека и 13 единиц техники. Для разведки очага пожара планируется применение беспилотной авиационной системы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к месту пожара направлены специалисты Роспотребнадзора для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
Спасатели на месте пожара в фитнес-центре в Красноярске. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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ПроисшествияКрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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