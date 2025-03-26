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В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания - РИА Новости, 26.03.2025
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания
Группировка пожарных увеличена с 32 до 41 человека при тушении заброшенного здания с мусором в Красноярске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:52:00+03:00
2025-03-26T08:52:00+03:00
2025-03-26T08:54:00+03:00
происшествия
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Группировка пожарных увеличена с 32 до 41 человека при тушении заброшенного здания с мусором в Красноярске, сообщает МЧС РФ. Ранее в краевом главке МЧС сообщали РИА Новости, что на улице Энергетиков в Красноярске загорелось заброшенное здание с мусором. Площадь пожара составляет 1000 "квадратов". На месте работало 32 человека и 8 единиц техники. "Группировка пожарных увеличена до 41 человека и 13 единиц техники. Для разведки очага пожара планируется применение беспилотной авиационной системы", - говорится в сообщении. Уточняется, что к месту пожара направлены специалисты Роспотребнадзора для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
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происшествия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания
В Красноярске увеличили число пожарных для тушения заброшенного здания с мусором