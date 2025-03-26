https://ria.ru/20250326/kotelniki-2007450919.html
Школу почти на 2,5 тысячи мест построят в Котельниках к 1 сентября 2026 г
Школу почти на 2,5 тысячи мест построят в Котельниках к 1 сентября 2026 г - РИА Новости, 26.03.2025
Школу почти на 2,5 тысячи мест построят в Котельниках к 1 сентября 2026 г
Воспитательно-образовательный комплекс откроют к 1 сентября 2026 года в подмосковных Котельниках в микрорайоне Опытное поле, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:24:00+03:00
2025-03-26T14:24:00+03:00
2025-03-26T14:24:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Воспитательно-образовательный комплекс откроют к 1 сентября 2026 года в подмосковных Котельниках в микрорайоне Опытное поле, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Учреждение построят в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети". В четырехэтажном здании будет школа на 2,1 тысячи учеников (800 – начальные классы, 1,3 тысячи – средние и старшие), а также детсад на 350 учащихся. "В Котельниках высокая плотность населения. 1 сентября 2024 года мы сдали здесь большую школу, а в 2026-м должны ввести еще более крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 2,5 тысячи детей дошкольного и школьного возраста. Главная задача при запуске таких объектов – наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В детском саду будут 14 групп, в школе – 84 учебных класса. Для учащихся предусмотрены четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, помещения для изучения технологий, просторная столовая на более чем 1 тысячу мест, медпункт. На территории – игровые и спортивные площадки. "Всего в этом году мы построим в Подмосковье 17 школ и 10 детских садов. Кроме того, в каждом округе у нас реализуется президентская программа капитального ремонта. В работе сейчас – 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные – в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы – и новые, и те, которые модернизируем – имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20250326/podderzhka-2007381637.html
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котельники, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Котельники, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Школу почти на 2,5 тысячи мест построят в Котельниках к 1 сентября 2026 г
Образовательный комплекс почти на 2,5 тысячи мест построят в Котельниках
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Воспитательно-образовательный комплекс откроют к 1 сентября 2026 года в подмосковных Котельниках в микрорайоне Опытное поле, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Учреждение построят в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети". В четырехэтажном здании будет школа на 2,1 тысячи учеников (800 – начальные классы, 1,3 тысячи – средние и старшие), а также детсад на 350 учащихся.
"В Котельниках высокая плотность населения. 1 сентября 2024 года мы сдали здесь большую школу, а в 2026-м должны ввести еще более крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 2,5 тысячи детей дошкольного и школьного возраста. Главная задача при запуске таких объектов – наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
В детском саду будут 14 групп, в школе – 84 учебных класса. Для учащихся предусмотрены четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, помещения для изучения технологий, просторная столовая на более чем 1 тысячу мест, медпункт. На территории – игровые и спортивные площадки.
"Всего в этом году мы построим в Подмосковье 17 школ и 10 детских садов. Кроме того, в каждом округе у нас реализуется президентская программа капитального ремонта. В работе сейчас – 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные – в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы – и новые, и те, которые модернизируем – имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения", – заключил губернатор.