Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kompanii-2007455822.html
Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок
Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок
Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:42:00+03:00
2025-03-26T14:42:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cadca30130b0af926050f576ae1d43d3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами (в вопросе возвращения западных компаний на отечественный рынок - ред.). Абсолютный приоритет - для российских производителей, особенно в отраслях по достижению технологического лидерства и для сельхозпроизводителей", - сказал он. Мишустин отметил, что при рассмотрении допуска на отечественный рынок западных компаний, прежде всего, будут рассматривать компании, которые не заявляли об уходе из России и продолжали деятельность через свои дочерние предприятия. "Все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf4d7e49a7dbe01203597c0b9c6512b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок

Мишустин: РФ будет руководствоваться своими интересами при допуске западных фирм

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами (в вопросе возвращения западных компаний на отечественный рынок - ред.). Абсолютный приоритет - для российских производителей, особенно в отраслях по достижению технологического лидерства и для сельхозпроизводителей", - сказал он.
Мишустин отметил, что при рассмотрении допуска на отечественный рынок западных компаний, прежде всего, будут рассматривать компании, которые не заявляли об уходе из России и продолжали деятельность через свои дочерние предприятия.
"Все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Возврат западных компаний опасен для России
26 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала