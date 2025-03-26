https://ria.ru/20250326/kompanii-2007455822.html

Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок

Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок

Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:42:00+03:00

2025-03-26T14:42:00+03:00

2025-03-26T14:42:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами (в вопросе возвращения западных компаний на отечественный рынок - ред.). Абсолютный приоритет - для российских производителей, особенно в отраслях по достижению технологического лидерства и для сельхозпроизводителей", - сказал он. Мишустин отметил, что при рассмотрении допуска на отечественный рынок западных компаний, прежде всего, будут рассматривать компании, которые не заявляли об уходе из России и продолжали деятельность через свои дочерние предприятия. "Все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф