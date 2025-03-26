Мишустин рассказал о допуске западных компаний на российский рынок
Мишустин: РФ будет руководствоваться своими интересами при допуске западных фирм
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия при возвращении западных компаний на отечественный рынок будет руководствоваться только своими национальными интересами, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами (в вопросе возвращения западных компаний на отечественный рынок - ред.). Абсолютный приоритет - для российских производителей, особенно в отраслях по достижению технологического лидерства и для сельхозпроизводителей", - сказал он.
Мишустин отметил, что при рассмотрении допуска на отечественный рынок западных компаний, прежде всего, будут рассматривать компании, которые не заявляли об уходе из России и продолжали деятельность через свои дочерние предприятия.
"Все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией", - подчеркнул он.
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